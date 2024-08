Čína se příliš neliší od Ruska. Používá ekonomické nástroje k ovlivňování států, říká analytička z Gruzie

EU a Gruzie? Čeká se na volby

Od schválení zákona o zahraničních agentech je gruzínský přístupový proces do EU pozastavený. Unie podle Achmedové vyčkává s dalšími kroky na výsledky říjnových parlamentních voleb, Gelašviliová ale varuje, že gruzínská opozice je roztříštěná a vítězství nebude jednoduché. Opoziční strany proto vytváří široké koalice. Pokud by zvítězily, plánují do roka uspořádat nové volby, kde by se již o hlasy voličů ucházely samostatně.