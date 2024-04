Čína se snažila ovlivnit volby na Tchaj-wanu pomocí AI. Zkusí to i JIžní Koreji a USA, varuje Microsoft

Peking se pokusil ovlivnit volby na Tchaj-wanu. Použil k tomu obsah generovaný umělou inteligencí. Voliče se snažil odradit od kandidáta, který podporoval suverenitu ostrova. Podle společnosti Microsoft se o to samé může pokusit letos v USA, Jižní Koreji a Indii, píše The Guardian a upozorňuje na to web Radia Wave.

