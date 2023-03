Čínský prezident bude v Moskvě s Putinem jednat o možnostech obcházení sankcí, tvrdí analytikové

Čínský prezident Si Ťin-pching během své plánované návštěvy Ruska pravděpodobně hodlá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednat o obcházení západních protiruských sankcí. Ve své nejnovější zprávě o vývoji války na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války. Do Ruska má Si Ťin-pching podle čínského ministerstva zahraničí přicestovat začátkem příštího týdne. Peking / Moskva 11:50 18. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin a Si Ťin-pching na setkání v Pekingu v srpnu 2022 | Foto: Sputnik Photo Agency | Zdroj: Reuters

Čínský prezident podle amerických analytiků patrně hodlá s Putinem a dalšími ruskými činiteli hovořit o schématech obcházení sankcí, která budou podporovat export čínského zboží do Ruska.

Institut uvedl, že čínské firmy už podle médií prodaly Rusům pušky, části dronů a další vybavení, které může být použito pro vojenské účely.

Čínské výrobky by přitom podle amerických analytiků mohly do Ruska proudit přes Bělorusko. Si Ťin-pching podle nich už 1. března podepsal s běloruským lídrem Alexandrem Lukašenkem balíček dohod, které by export čínského zboží do Ruska usnadnily.

Si Ťin-pching se také patrně pokusí vykreslit Čínu jako neutrální zemi, která by mohla zprostředkovat jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, domnívají se analytici. Peking v den výročí ruského vpádu na Ukrajinu 24. února představil dvanáctibodový plán ukončení války. Mimo jiné v něm vybídl, aby se obě země zdržely útoků na civilní obyvatelstvo, vyzval ke zřízení humanitárních koridorů, ale i k ukončení západních sankcí proti Rusku.

Podle pátečního oznámení Kremlu Putin a Si během chystané návštěvy podepíší deklaraci, která bude znamenat začátek „nové éry“ rusko-čínských vztahů.