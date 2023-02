Čínský balón nad USA může být i psychologickým nástrojem, ne jen zpravodajským, upozorňuje sinolog

Americký ministr zahraničí Antony Blinken posune plánovanou návštěvu Pekingu. Důvodem je incident s čínským balónem, který se několik dní pohyboval v americkém vzdušném prostoru, než byl sestřelen nad Atlantickým oceánem. Podle amerických úřadů jde o balón vybavený špionážní technikou. „Je otázka, jestli Čína nepočítala s tím, že zařízení bude odhaleno,“ říká sinolog společnosti Sinopsis David Gardáš. Rozhovor Praha 19:20 5. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podezřelý čínský balón se snáší do oceánu poté, co byl sestřelen u pobřeží v Jižní Karolíně | Foto: Randall Hill | Zdroj: Reuters

Jak pravděpodobné může být, že jde o zbloudilé meteorologické balóny, jak tvrdila Čína? Nebyla by špionáž viditelným balónem příliš okatá?

Já se přiznám, že nejsem expert na meteorologickou techniku. Nicméně v tomto ohledu se lidé z tohoto odvětví vyjádřili, že zařízení, které šlo vypozorovat nad americkým územím, mělo některé parametry, které se značně liší od běžných balónů využívaných pro tyto účely.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor se sinologem Davidem Gardášem

Ať už co do velikosti a doby, kterou se pohybovalo v tom vzdušném prostoru, tak i manévrovatelnosti. Balón se celkem jasně pohyboval nad velmi citlivým územím nad státem Montana.

Jak zmiňujete, bylo to poněkud okaté. Tady je otázka, jestli Čína dopředu nepočítala s tím, že zařízení bude odhaleno, a spíš než se samotným sběrem informací a dat počítala s tím, že to vyvolá veřejnou debatu. A spíše než nástroj zpravodajský je to nástroj psychologický nebo politický.

Psychologický nástroj k čemu? Čeho by mohla Čína tímto způsobem docílit?

Číně se dlouhodobě nelíbí aktivity nejenom Spojených států, ale i dalších zemí například v Jihočínském moři, které si Peking nárokuje čistě pro sebe. Třeba Filipíny, Vietnam, Malajsie, Tchaj-wan a další země tam také mají své zájmy.

Takže vyslat podobné zařízení nad území Spojených států je de facto jakási reakce nebo znamení toho, že Čína nenechá jiné země lézt na svůj píseček. A stejně tak může reagovat kdekoliv, pokud jiné země budou chtít přikročit k těmto krokům.

USA sestřelily nad Atlantikem čínský balón, který měl být vybavený špionážní technikou Číst článek

Současně může být celou podstatou oddálení návštěvy ministra zahraničí Blinkena také to, že Číně se momentálně třeba nehodí řešit některé jiné záležitosti. Třeba napětí kolem Tchaj-wanu, případně postoj Číny k Rusku a ke konfliktu na Ukrajině a celá řada dalších otázek.

Tedy z jedné strany odveta a zároveň možné odlákání pozornosti mezinárodní veřejnosti od jiných problémů. Jak často Čína podobným způsobem rekognoskuje vojenské vybavení okolních zemí. Objevovalo se to už v minulosti?

Co se týče sběru nejen vojenských a zpravodajských informací, ale celkově mapování prostoru jiných států, tak bych řekl, že to je mezinárodně běžná praxe. V tomto zpravodajské služby, ať už Spojených států, Ruska nebo Číny, fungují podobně.

Od konce studené války se k tomu často využívají například satelitní systémy a další nástroje, od balónů se už upustilo. To je také zajímavá, proč by k tomu Čína přistupovala nyní.

Další čínský balón se objevil nad Latinskou Amerikou. Podle USA jde o formu špionáže Číst článek

Bylo to zmapováno i v případě Spojených států jako takových, kdy podobné zařízení přeletělo nad Havají a Guamem, což jsou ostrovy v Pacifiku, které jsou blíže k čínskému území. Současně Čína využívá také průzkumné drony kolem Tchaj-wanu, to bylo v posledních měsících velmi aktivní.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken označil vyslání balónu za nezodpovědný čin, který poškodí plánovaná jednání. Jak dlouhý může být odklad jeho cesty a jaký může mít dopad na vzájemné vztahy?

Zatím asi těžko předjímat. Možná se to bude odvíjet od toho, s čím americké služby, ať už zpravodajské nebo FBI a další, které nyní budou mít na starost rozbor toho zařízení, vlastně přijdou.

Také je otázka, co bylo na počátku, jaký byl úmysl a původní záměr čínské strany.

Je celá řada otázek, které by se měly řešit mezi těmito dvěma státy v bilaterálních vztazích. Jak už jsem zmínil, otázka Tchaj-wanu, postoji k Rusku, Jihočínské moře a v poslední době také ekonomické prvky a omezování dovozu pokročilých čipů a polovodičů na území Číny.