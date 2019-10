Rekordní sucho a slabá úroda. Čína bojuje s nedostatkem vody, v budoucnu se situace ještě zhorší

Čínu trápí sucho a není sama. V některých provinciích na severu a na východě země poklesly hladiny řek až o dvanáct metrů. Neúroda kvůli suchu přitom postihla Čínu už několikátý rok po sobě a předpovědi do dalších let jsou dokonce ještě horší. Kvůli dalšímu oteplování planety může v budoucnu až 70 procent Číny čelit extrémním suchu a v zemi to oživuje velmi citlivé téma hladomoru. Od stálého zpravodaje Peking 21:02 25. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní sucho přijde Čínu na 400 miliard korun (ilustrační foto). | Zdroj: Fotobanka Pixabay

V některých čínských provinciích letos podle meteorologů spadlo až o 70 procent srážek méně než v minulém roce. Například řeka Kan, která je jedním největších přítoků legendární Dlouhé řeky, tedy Jang-c'-ťiang, je kvůli nedostatku srážek na historickém minimu.

Čínské ministerstvo zemědělství už vyčíslilo škody, které letošní sucho způsobilo, včetně následné neúrody, na v přepočtu 400 miliard korun.

Svůj podíl na ztenčujících se zásobách vody mají i čínské domácnosti. Drtivá většina Číňanů platí za vodu velmi nízké poplatky v podobě měsíčního paušálu. Nízký je i ve velkých městech. Nic tedy nenutí obyvatele Číny s vodou šetřit.

Kritika okolních států

Čínské zemědělství a průmysl jsou velmi hladová odvětví. Typickým příkladem je řeka Mekong pramenící na Tibetské plošině a prochází podstatnou částí jihovýchodní Asie. Čína z ní odebírá obrovské množství vody, zpátky do koryta ale už pouští vody naopak velmi málo.

Obrovské množství vody navíc zadržují nové přehrady. Když tedy přijde suchý rok, jako nyní, země na dolním toku jsou na suchu. Týká se to například Kambodži nebo Vietnamu.

Čína v tomto sousedském trápení není sama. Pod tvrdou kritikou je v poslední době také Laos, který staví hodně vodních elektráren a zadržuje vodu v přehradách. Ta potom chybí v okolních zemích.

Černé prognózy

Vodní prognózy do dalších let nejsou pro Čínu vůbec veselé. Hongkongský deník The South China Morning Post, který se odvolává na čínské i americké klimatology, informuje o tom, že zvýšení průměrné teploty na Zemi o jeden až jeden a půl stupně může mít pro Čínu devastující následky.

V takovém případě by až 70 procent čínského území čelilo extrémnímu suchu. V akutním ohrožení tak bude i úroda.

To jsou informace, které lidi v Číně velmi znepokojují. Hladomory v zemi zabíjely ještě před 50 lety a pro společnost je téma neúrody velmi citlivé.