OBRAZEM: Tajfun Doksuri stále trápí Čínu. Z domovů vyhnal tisíce lidí, v části obchodů dochází zboží

Provincie Chej-lung-ťiang na severovýchodě země, přezdívaná „velká severní obilnice“, je další oblastí, která trpí řáděním tajfunu Doksuri. Ten udeřil na pevninu na jihu Číny před týdnem a od té doby si vyžádal 20 obětí, tisíce lidí vyhnal z domovů a způsobil záplavy v Pekingu a několika dalších městech. Do čínské metropole přinesl nejvydatnější deště za posledních 140 let.

Úřady Chej-lung-ťiangu varovaly obyvatele, aby se připravili na ještě horší počasí včetně tornád a od čtvrteční noci dvakrát zvýšily stupeň ohrožení záplavami.

V některých oblastech by podle nich mohlo spadnout během několika hodin až 100 milimetrů srážek. V provincii se nachází také největší a nejstarší ropné pole v Číně.

V zaplaveném Charbinu, hlavním městě provincie, média přinesla zprávy o dvou automobilech, které se propadly do jámy zející v dálnici poblíž rozvodněné řeky. Zaplavena jsou také rýžová pole a vesničany v nízko položených oblastech úřady vyzvaly, aby se evakuovali.

Car plunges into crater under collapsed bridge during Typhoon Doksuri rains in Heilongjiang province in China. pic.twitter.com/3o2NBEfV57