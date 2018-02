Chudí Číňané dostanou televizi. 'Pomůže vyřešit každodenní problémy,' dočetli se lidé v novinách

Čínská vláda rozdá do domácností v odlehlých regionech 300 000 televizorů. Rozhodnutí je součástí širšího plánu pro boj s chudobou v zemědělských oblastech, poslouží ale i k snazšímu šíření propagandy do těžko přístupných čínských regionů, napsal ve čtvrtek britský list The Telegraph.

