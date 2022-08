Prázdná koryta řek, odkryté buddhistické sochy i mrtvé ryby. Čína pociťuje dopady nevídaných veder

Čína zažívá největší teplo od roku 1961. V pátek bylo vydáno celostátní varování před suchem, které bude podle předpovědi pokračovat až do září. Během srpna se například ve městě Čchung-čching teplota vyšplhala jedenáct dní po sobě přes 40 stupňů.

Jedním z důsledků veder je vypařování vody. Zmenšují se hladiny vodních ploch, některé až o tři čtvrtiny své původní velikosti. Minulý týden se tak celková plocha jezera Pcho-jang-chu v provincii Ťiang-si zmenšila o více než 2200 km2 na 737 km2.

Sucho ovlivňuje téměř 2,5 milionu lidí a zhruba stejné množství zemědělské plochy v Sečuánu, Che-pej, Hunanu, Ťiang-si, An-chuej nebo Čchung-čching. Kvůli tomu potřebovalo přímou vládní podporu více než 780 tisíc lidí, uvedlo čínské ministerstvo.

Problém je to pak zejména kvůli vysychání řek. Týká se to 66 řek ve 34 okresech nejvíce postiženého regionu Čchung-čching.

Průtok Jang-c’-ťiang, nejdelší řeky celého euroasijského kontinentu a třetí nejdelší řeky na světě, se snížil o polovinu oproti průměru za posledních pět let. Úbytek je pozorovatelný i ze satelitních snímků, které pořídila Evropská vesmírná agentura (ESA).

Řeka má přitom zásobovat pitnou vodou na 400 milionů Číňanů. Do oblastí, kde voda vyschla, vozí vodu kamiony.

Šetřit a neplýtvat vodou, která je nyní v Číně nedostatkovým zbožím, se rozhodli v některých velkých závodech. Provoz přinejmenším na týden přerušily společnosti Toyota nebo Foxconn.

Ve městě Čchung-čching klesla hladina vody tak, že odhalila dříve zatopené buddhistické sochy, jejichž stáří se odhaduje na 600 let. Podle CNN se jedná o artefakty nalezené na nejvyšší části ostrovního útesu zvaného Foyeliang, který byl původně zastavěný v období dynastií Ming a Čching.

