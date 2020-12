Další ukázka útlaku Číny. Gigant Huawei testoval software, který rozpozná Ujgury a upozorní policii

Čínský technologický gigant Huawei testoval systém pro skenování obličeje, který dokáže rozpoznat příslušníka ujgurské menšiny a automaticky upozornit policii. Napsal to americký list The Washington Post. Zda Peking diskriminační software využívá v praxi, není podle deníku jisté. Už dřívější zjištění ale ukázala, že komunistický režim k pronásledování nejvíce utlačované muslimské menšiny moderní technologie využívá běžně. Peking 7:05 10. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé procházejí pod bezpečnostními kamerami, zatímco vycházejí z jedné z mešit ve městě Kašgar v provincii Sin-ťiang (snímek z ledna 2019) | Zdroj: Reuters

Podrobnosti o testovaném systému obsahuje interní dokument podepsaný zástupci čínské společnosti Huawei, ke kterému se dostala nezávislá výzkumná organizace IPVM a který má k dispozici také list The Washington Post.

Podle něj nechal čínský technologický gigant v roce 2018 otestovat software vyvinutý pekingským start-upem Megvii, který se zabývá vývojem technologií pro rozpoznávání obličeje.

Systém nejenže umí odhadnout věk a pohlaví člověka zachyceného kamerou, ale dokáže také určit etnickou příslušnost sledovaného.

V případě rozpoznání příslušníka ujgurské menšiny měl systém automaticky spustit „alarm“ a upozornit úřady, které následně mohou zasáhnout, píše se v interním dokumentu. Ten visel také na internetových stránkách Huawei, po žádosti o komentář ho ale firma nechala stáhnout, uvádí Washington Post.

Lidskoprávní organizace dlouhodobě upozorňují, že podobné technologie využívají čínská policie a úřady stále častěji. Dokument tak jen dokresluje celkový obrázek praktik, které Peking při pronásledování menšin na svém území využívá.

„Tohle není případ jedné izolované společnosti, je to systematické,“ komentuje obsah dokumentu John Honovich, zakladatel pensylvánské organizace IPVM, která dlouhodobě zkoumá kamerové systémy využívané ke sledování obyvatel. Podle něj je tak nové zjištění další ukázkou toho, jak „děsivé“ tyto diskriminační technologie mohou být.

Sen o kontrole společnosti

Washington Post uvádí, že čínské společnosti Huawei a Megvii v posledních letech ohlásily, že využívají celkem tři různé typy technologií pro sledování obyvatel.

Americkému listu se ale nepodařilo zjistit, jestli systém obsahující „ujgurský alarm“ je jedním z těchto aktuálně prodávaných. Huawei tvrdí, že ne.

Mluvčí společnosti Glenn Schloss tvrdí, že systém „zatím nebyl využit v reálném světě“ a dokument pouze informoval o tom, že Huawei software vyvinutý firmou Megvii testuje.

Obvinění popírají také čínští představitelé. Podobné systémy prý jen odráží technologický pokrok země, díky němuž mají možnost „chránit své obyvatele“.

Podle lidskoprávních organizací a některých dalších odborníků je ale cíl snažení čínských úřadů zřejmý – Peking se za pomoci technologických nástrojů snaží potlačit aktivity nepohodlných občanů a zrealizovat tak svůj sen o kontrole čínské společnosti.

„Existují nástroje, které prostě nemají žádné pozitivní využití, jen spoustu negativních, a jedním z nich je i nástroj vedoucí k třídění společnosti,“ říká pro Washington Post odbornice v oblasti nových technologií a ochrany soukromí Georgetownské univerzity Clare Garvieová. Ta systém testovaný společností Huawei označila za nebezpečný krok k „automatizaci diskriminace ničivého rozměru“.

Výzkumník Massachusettského technologického institutu (MIT) Jonathan Frankle k tomu podotýká, že systémy na rozpoznávání obličeje na základě etnického původu sledovaných osob se stávají stále oblíbenějšími.

„Lidé se nepouští do problematického budování nákladných systémů, jako je tento, pro nic za nic. Nejsou to lidé, kteří by ‚pálili‘ peníze jen tak pro zábavu. Pokud něco takového dělají, má to velmi konkrétní důvod. A ten je zcela jasný,“ podotýká Frankle a dodává: „Pokud jste ochotni řídit zemi tímto způsobem, proč ke kontrole nad svými občany nevyužít nejlepší dostupné technologie?“

Nejen kamery, i mobilní aplikace

Nejrůznější metody ke sledování ujgurské menšiny v autonomní provincii Sin-ťiang už loni v květnu popsal také americký list The New York Times. S odvoláním na informace prezentované na čínském průmyslovém veletrhu tehdy uvedl, že čínské úřady nechaly ve městě Kašgar v Sin-ťiangu nainstalovat monitorovací zařízení vyrobené státní zbrojní firmou China Electronics Technology Corporation (CETC).

Systém tam zaznamenává pohyb vytipovaných osob a analyzuje jejich chování: snaží se předvídat případné kriminální jevy, jako například protesty a násilné akce, a následně doporučuje policistům další postup.

Zařízení usnadňující pronásledování Ujgurů americký deník popsal jako „virtuální klec“, která obepíná příslušníky menšin, z níž jsou ale vyjmuti etničtí Číňané.

Půl roku po zveřejnění informací deníkem The New York Times vyhlásily Spojené státy sankce proti 28 čínským bezpečnostním úřadům a firmám, které se podílejí na porušování práv Ujgurů. Na sankčním seznamu se ocitl i přední výrobce kamerových systémů a bezpečnostní techniky Hikvision, jehož akcie vlastní nejen CETC, ale také Megvii.

Kromě kamer pro rozeznávání obličeje využívá Peking ke sledování populace v Sin-ťiangu také aplikace v mobilních telefonech, jak loni upozornila organizace Human Rights Watch. Podle ní režim data nashromážděná z telefonů využívá k zásahům a represím proti Ujgurům.

„Díky tomu, že si Komunistická strana Číny osvojila využití moderních technologií, lze režim, který tam panuje, nazvat jako technologickou totalitu nebo kybernetickou diktaturu,“ popsal před rokem v podcastu Vinohradská 12 sinolog Ondřej Klimeš, který se problematice útlaku ujgurské menšiny dlouhodobě věnuje.

Moderní technologie se tak staly „velmi výkonným nástrojem“ ke kontrole tamního obyvatelstva, dodal sinolog, podle kterého represe namířené proti Ujgurům v posledních letech zesílily i kvůli strategické poloze Sin-ťiangu. Provincie nejenže leží v oblasti, kudy prochází hospodářská iniciativa Pekingu Pás a stezka, zároveň jde o region bohatý na suroviny a důležitý pro napojení Číny na okolní svět.

I proto se režim snaží jakékoliv projevy svébytné kultury tamního obyvatelstva potlačit. Symbolem útlaku Ujgurů se staly zejména internační tábory, kde podle odhadů úřady vězní stovky tisíc příslušníků muslimské menšiny. Ujgurové tam podstupují politickou převýchovu – kromě mandarínské čínštiny se učí i znalost čínských zákonů a dějin. Podle svědectví lidí, kteří zařízeními prošli, jsou pak nuceni odsoudit islám a slíbit věrnost Komunistické straně Číny.