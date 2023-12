Extrémní počasí zabilo 21 běžců. Čínský soud poslal organizátory ultramaratonu do vězení

Čínský soud poslal do vězení organizátory ultramaratonu, při němž před dvěma lety zemřelo 21 běžců. Sedm obžalovaných dostalo za obecné ohrožení a zanedbání povinnosti tresty od tří do pěti a půl roku odnětí svobody, napsal sobotu s odkazem na čínská státní média list The Guardian. Běžecký závod na trase dlouhé 100 kilometrů v horách na severozápadě Číny se v květnu 2021 změnil v boj o život účastníků poté, co se zhoršilo počasí.

