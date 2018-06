Washington Post: Čínští hackeři ukradli citlivá data od dodavatele americké armády

Hackeři pracující pro čínskou vládu pronikli do počítačů firmy spolupracující s americkým vojenským námořnictvem a ukradli z nich velké množství vysoce citlivých údajů. Ukradená data zahrnovala i plány pro nadzvukovou protilodní střelu, kterou měly být do roku 2020 vybaveny americké ponorky. S odvoláním na nejmenované americké činitele to v pátek napsal list Washington Post. Případem se zabývá FBI.

