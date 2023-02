Další čínský balón se objevil nad Latinskou Amerikou. Podle USA jde o formu špionáže

„Máme zprávy o balónu letícím nad Latinskou Amerikou. Považujeme ho za další čínský špionážní balón,“ uvedl mluvčí Pentagonu Pat Ryder. Polohu balónu blíže neupřesnil.

Čínské ministerstvo zahraničí v pátek reagovalo na balón nad Spojenými státy americkými prohlášením, že incidentu lituje a že se jedná o meteorologický balón, který nedokáže sám dobře manévrovat a nad Spojené státy jej zanesl vítr.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken kvůli incidentu odložil na víkend plánovanou návštěvu Pekingu.

V sobotu čínské ministerstvo zahraničí sdělilo, že přítomnost balónu ve vzdušném prostoru Spojených států je nehoda, kterou zapříčinila vyšší moc. Někteří politici a média ve Spojených státech ji podle tohoto úřadu využívají k útočení na Čínu a k její diskreditaci.

Former CIA Director and US Defense Secretary Leon Panetta explains to CNN’s @wolfblitzer why he believes the US should take control of the suspected Chinese spy balloon “either to intercept or to shoot it down.” pic.twitter.com/P6jqYIZjaf