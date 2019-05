Jednání mezi USA a Čínou zkrachovala kvůli svobodnému internetu, píše hongkongský deník

Obchodní jednání mezi Spojenými státy a Čínou údajně ztroskotala kvůli americkému požadavku na svobodný a necenzurovaný internet. Píše to hongkongský South China Morning Post. Zástupci Pekingu údajně americký požadavek okamžitě odmítli s tím, že by takový krok podkopal bezpečnost celé země. Hongkongští novináři se odvolávají na dva své zdroje, které se účastnily posledních kol vyjednávání. Peking 9:52 29. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský prezident Si Ťin-pching | Foto: Mark Schiefelbein | Zdroj: Reuters

30. dubna v Pekingu jednali americký ministr financí Steven Mnuchin a obchodní zástupce Robert Lighthizer. Oba Američané se účastnili klíčových hovorů o ukončení dlouhé obchodní válku mezi oběma zeměmi. Podle hongkongského deníku je čínský vicepremiér Liu překvapil neobvyklou prosbou.

,Velká cla vybírám rád.‘ Trump varoval Čínu, aby neprotahovala jednání o obchodní dohodě Číst článek

Liu, blízký ekonomický poradce čínského premiéra Si Ťin-Pchinga, americké zástupce požádal o schůzku v soukromí. Ti mu vyhověli a pouze s překladatelem opustili zbytek vyjednávacího týmu. Podle deníku měli jednat asi hodinu o samotě.

Jak uvedl svědek, který se jednání účastnil, všichni tři měli po odchodu z místnosti zasmušilé výrazy a pesimismus se přenesl na členy jejich vyjednávacích týmů. O 5 dní později nabrala do té doby nadějná vyjednávání zcela opačný směr a americký prezident na twitteru oznámil, že zvýší cla na čínské zboží.

Svobodný internet

Co přesně dostalo jednání do patové uličky, není jasné. Američané obvinili Čínu z porušení již předem odsouhlasených částí dohody. Čínská strana tato vyjádření označila za „nepravdivá a úmyslně zavádějící“.

Americká cla na čínské zboží se vyhnou jen lékům nebo vzácným minerálům, platit budou pro laptopy a mobily Číst článek

Podle dvou zdrojů hongkongského deníku ale ke krachu jednání došlo kvůli tomu, že americká strana „pokračovala v předkládání nových požadavků i v pokročilých stádiích vyjednávání“.

South China Morning Post také popsal hlavní oblasti, v kterých Čína odmítla Američanům vyhovět. Jednou z nich byl americký požadavek na svobodný a necenzurovaný internet. Zástupci Pekingu údajně tento požadavek okamžitě odmítli, a to i za cenu krachu několikaměsíčních vyjednávání. Takový krok by podle nich podkopal bezpečnost celé země.

Čínský regulační úřad pro kybernetickou bezpečnost nepřetržitě blokuje ty nejrozšířenější sociální sítě, a pokud se na ně lidé chtějí dostat, musejí použít tzv. VPN připojení. Za jeho užívání ale hrozí vysoké pokuty.

Velkovýrobci obuvi píší Trumpovi kvůli Číně. ‚Je na čase tuhle obchodní válku ukončit.‘ Číst článek

„Čína může uvolnit kontrolu pouze v některých oblastech, úplně svobodný internet je nemožný,“ uvedl zdroj deníku.

‚Nedostatek důvěry‘

Dalším sporným bodem byl podle deníku americký požadavek na vytvoření mechanismu, který by monitoroval a kontroloval progres. Američané měli požadovat možnost uvalení sankcí na Čínu, pokud by nebyli spokojení s vývojem situace. To by vyžadovalo přepsání některých čínských zákonů.

Podle zdroje deníku je klíčovým problémem nedostatek důvěry USA vůči Číně. „Američané musí pochopit, že provedení případných změn bude Číně trvat. Pokud budou požadovat okamžité změny, nemůžeme pokračovat,“ uvedl.