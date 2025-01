Čína už vede nad Trumpem 2:0. Prezident odložil cla a ilegálně podpořil TikTok, upozorňuje sinolog

Prezident Donald Trump podepsal hned po inauguraci řadu exekutivních příkazů, kterými cílí na potírání migrace nebo klimatických opatření. Překvapivě ale neoznámil zvýšení cel na dovoz z Číny a zasadil se o to, aby v zemi mohla nadále působit sociální síť TikTok. Spolu s přítomností čínského viceprezidenta na inauguraci to naznačuje snahu obou stran o větší vstřícnost. Ne ale konec soupeření, říká pro Český rozhlas Plus sinolog Martin Hála. Interview Plus Praha/Washington 16:47 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Trump už delší dobu naznačuje, že je připraven udělat ‚deal‘, což je pro čínskou stranu pozitivní,“ říká sinolog Martin Hála | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Geopolitické soupeření mezi Čínou a Spojenými státy se nevytratí jen proto, že se na sebe začnou Trump a Si Ťin-pching usmívat. To současné tání nebo jen snaha o nějaký ten ‚deal‘ může strukturální konflikt či přímo konfrontaci nějaký čas maskovat, ale z dlouhodobého hlediska nemůže udělat nic zásadního,“ míní.

Poukazuje na to, že Trump je nevyzpytatelný a byl to on, kdo ve svém prvním období začal s konfrontační politikou vůči Číně, která vůči Spojeným státům vystupuje podobně.

„Současně ale Trump už delší dobu naznačuje, že je připraven udělat ‚deal‘, což je pro čínskou stranu pozitivní, protože je v tomto ohledu obratnější než leckterý západní politik.“

Trump místo navýšení cel nařídil přezkum celé celní politiky, což bude trvat několik měsíců až rok, takže získává prostor pro vyjednávání. „Je otázka, co za to bude chtít. A co za to budou chtít lidé v jeho okolí, Elon Musk má v Číně podstatné byznysové zájmy,“ podotýká expert.

Zdůrazňuje přitom, že pro Čínu jde o existenční záležitost, celý její ekonomický model je postaven na exportu, zatímco domácí trh je velmi slabý.

„Čína je dílna světa a trpí obrovskou nadprodukcí, takže všechno zboží musí exportovat. To bylo snadné v dobách, kdy všichni hráli podle pravidel globalizace a celní bariéry byly nízké. To se teď mění, Amerika odpadá a Čína se snaží rozvíjet nové trhy ve třetím světě, který ale není moc solventní, a zejména v Evropě, kde nyní můžeme očekávat obchodní tlak,“ vysvětluje.

Špatná zpráva o vládě práva

Hála si všímá toho, že na inauguraci byl vedle čínského viceprezidenta přítomen také šéf TikToku. „Jednu chvíli seděl přímo vedle možné budoucí koordinátorky všech amerických tajných služeb Tulsi Gabbardové, což je docela velká ironie,“ poznamenává ředitel projektu Sinopsis.

Připomíná, že to byl právě Trump, kdo v roce 2020 odstartoval snahy TikTok zakázat. Nyní se ale zdá, že na čínskou sociální síť změnil názor:

„Teď prohlašuje, že mu fandí. Výrazně přispěl k jeho úspěchu ve volbách. A za druhé tam jsou dost patrné obchodní zájmy, jeden z jeho velkých donátorů miliardář Jeff Yass vlastní polovinu akcií amerického TikToku.“

Podle rozhodnutí nejvyššího soudu měl TikTok v USA přestat fungovat, pokud ho Číňané neprodají americkému majiteli. Trump toto rozhodnutí pozdržel. „Zatím ale žádný dekret nevydal, jen o tom mluví. A to vlastně stačilo k tomu, že ta služba byla obnovena, což je technicky vzato ilegální,“ upozorňuje.

Fakt, že prezident může pouhým slovem zasáhnout do platného zákona, je spolu s amnestií pro lidi, kteří 6. ledna 2020 vtrhli do Kapitolu, podle sinologa špatnou zprávou o stavu vlády práva a varovným signálem pro americkou demokracii.

„Cla, kterými vyhrožoval, jsou odložena přinejmenším na několik měsíců. A kdo ví, jestli k nim nakonec dojde. Dekret o TikToku tedy nevydal, ale možná vydá, takže skóre je 2:0 pro Peking,“ shrnuje Hála.

