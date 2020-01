Záhadná choroba se poprvé objevila za hranicemi Číny. Další případ nákazy odhalili lékaři v Thajsku

Neznámá nemoc připomínající zápal plic se objevila v oblasti střední Číny na sklonku minulého roku, od té doby se záhadnou respirační chorobou nakazily víc než čtyři desítky lidí a minulý týden si vyžádala i první oběť na životě. Onemocnění se nyní poprvé objevilo také za čínskými hranicemi – konkrétně u cestující v thajské metropoli Bangkoku. Wu-chan/ Bangkok 17:01 14. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rybí trh, který je považován za ohnisku epidemie neznámé nemoci, nechaly úřady zavřít | Zdroj: Profimedia

Žena, u níž lékaři nákazu identifikovali, přiletěla do Thajska 8. ledna. Krátce na to byla s vysokou horečkou hospitalizována a umístěna do karantény.

Podle britské BBC, která o případu napsala s odvoláním na čínskou státní zpravodajskou agentura Sin-chua (Nová Čína), mezi cestujícími žádní další nakažení identifikováni nebyli.

Po necelém týdnu je žena připravená vrátit se zpět do Wu-chanu, odkud do Bangkoku minulou středu přiletěla. Právě v tomto v 11milionovém městě v oblasti střední Číny epidemie záhadné nemoci loni v prosinci propukla.

Jak minulý týden uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO), nákazu mohl způsobit nový typ koronaviru.

Koronaviry mohou způsobovat běžné nemoci, jako je nachlazení, ale také smrtící choroby jako SARS (těžký akutní respirační syndrom) či MERS. Právě na SARS, který se v letech 2002-2003 objevil v jižní Číně, tehdy zemřelo přes 700 lidí.

I týdny po objevení prvních případů nemoci ale lékaři nad přesným určením choroby stále tápou. Světová zdravotnická organizace minulý týden konstatovala, že k upřesnění typu patogenu potřebuje více času. Agentura Sin-chua zase upozornila, že vědcům může trvat i řadu let, než proti nové nemoci vyvinou lék a vakcínu.

První oběť

Podle WHO není nález viru mimo čínské území ničím nečekaným – první případ nákazy v Thajsku je podle ní jen důkazem toho, proč jsou výzvy zdravotnické organizace, aby byly státy na nákazu připravené, na místě.

Zdravotní opatření na hranicích už minulý týden zpřísnil například Hongkong nebo Singapur. Jejich úřady nařídily, že si všichni cestující z Wu-chanu musí nechat povinně změřit teplotu.

Podle prohlášení WHO nicméně zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byla nemoc přenosná z člověka na člověka. Nikdo ze 739 lidí, kteří byli v blízkém kontaktu s pacienty, se totiž nenakazil. Od 3. ledna navíc ve Wu-chanu nebyly registrovány žádné nové případy infekce.

Za ohnisko epidemie je označován rybářský trh ve Wu-chanu, který už úřady nechaly uzavřít. Mezi nakaženými, kteří na trhu prodávali nebo nakupovali ryby a plody moře, byla i první oběť epidemie. Tou se stal jednašedesátiletý muž, který již před nákazou trpěl četnými zdravotními problémy. Zemřel ve čtvrtek večer na selhání srdce.