Hanobíte vlajku nebo státní hymnu? Až na tři roky za mříže, zvažuje Čína

O novém zákonu se diskutuje především v souvislosti s autonomními územími Macao a Hongkong, kde má rovněž platit. Fotbaloví fanoušci v bývalé britské kolonii Hongkongu jsou přitom známí tím, že při čínské hymně často dávají najevo nelibost pískáním a bučením, píše agentura Reuters.

Nový zákon, který byl schválen v září a vstoupil v platnost 1. října, umožňuje udělit patnáctidenní trest lidem, kteří budou například záměrně komolit text hymny či měnit její melodii. Trest může být udělen i v případě, že je hymna hrána při nevhodných příležitostech, například při soukromých pohřbech.

Stejný trest platí i za znesvěcení čínské státní vlajky, což zahrnuje jakékoli ničení vlajky, například pálením nebo šlapáním na vlajku, uvedla agentura Reuters.

Parlament nyní projednává dodatek k zákonu, který by trest za zmíněná provinění zvyšoval. Podle návrhu zákona by provinilci mohli čelit až třem rokům odnětí svobody. Agentura Reuters uvedla, že parlament by mohl návrh schválit do konce tohoto týdne. Agentury připomínají, že čínský zákonodárný sbor zpravidla jen formálně schvaluje zákony a politiku, o nichž předem rozhodla vládnoucí komunistická strana.

Obavy v Hongkongu

Zákon o zneuctění hymny a vlajky platí i pro čínská autonomní území a brzy bude začleněn i do hongkongského Základního zákona. Někdejší britská kolonie Hongkong se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu. Základní zákon ale obyvatelům Hongkongu zaručuje rozsáhlé osobní svobody, včetně svobody projevu, i nezávislou justici.

Nový zákon o znesvěcení vlajky vyvolal obavy v Hongkongu, jehož obyvatele zneklidňují stále častější zásahy Pekingu do vnitřních záležitostí Hongkongu.

V roce 2015 hongkongští fotbaloví fanoušci pískali při čínské státní hymně před zápasem kvalifikace na mistrovství světa a hongkongský fotbalový svaz se za to dočkal pokuty od Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).

V úterý se Asijská fotbalová federace obrátila na hongkongský fotbalový svaz s kritikou chování fanoušků při zápase proti Malajsii z 10. října v Hongkongu, kde někteří lidé na tribunách opět při čínské státní hymně hučeli a pískali.

Rozhořčení Číňané

"V posledních letech docházelo v Hongkongu k případům znevážení státní hymny, což odporuje principu 'jedna země, dva systémy' i společenské morálce. Případy vyvolaly také rozhořčení Číňanů, včetně většiny obyvatel Hongkongu," prohlásil místopředseda výboru pro legislativní záležitosti čínského parlamentu Čang Žung-šun. "Je důležité, aby byl v Hongkongu dodržován zákon o státní hymně, aby se předešlo takovýmto přestupkům či aby bylo možné je případně řešit," dodal.

"Kdyby (Čína) nepoužívala totalitní a autokratické způsoby k tomu, aby vyvolala v občanech pocit, že jsou pod tlakem, domnívám se, že by mnohem více obyvatel Hongkongu státní hymnu ctilo," prohlásil poslanec hongkongského parlamentu Dennis Kwok z prodemokratické Občanské strany.