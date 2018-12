Čínský vládní list: Posíláme vojáky i peníze, zasloužíme si větší vliv v OSN

Současnému a budoucímu vztahu Číny a Organizace spojených národů se v redakčním komentáři věnuje čínský státní list China Daily. Vláda v Pekingu si podle něj uvědomuje, že OSN jako mezinárodní orgán s posláním udržovat světový mír a rozvoj nemůže fungovat bez finanční podpory členských zemí. Svět ve 20 minutách Peking 21:02 30. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský ministr zahraničních věcí Wang I na zasedání Rady bezpečnosti OSN (ilustrační foto) | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Číňané se tedy mohou pyšnit skutečností, že jejich země předběhla Japonsko a je druhým největším přispěvatelem do rozpočtu OSN, chlubí se čínské noviny.

Editorial zdůrazňuje, že Čína podporuje princip multilateralismu, který také hodlá za každou cenu bránit. A kromě podpory mezinárodní spolupráce Peking také dobře ví, nakolik těží z globalizace. I proto si prý Čína uvědomuje, jak důležité je chránit současný světový řád a postavení OSN v této konstelaci.

Ze dvou na patnáct

Čína chápe i povinnosti, které ve prospěch ostatních musí plnit, tvrdí China Daily a poukazuje na finanční příspěvky, kterými se Říše středu snaží OSN umožnit, aby organizace mohla plnit své poslání.

Částka, kterou jednotlivý členský stát dobrovolně platí do rozpočtu Organizace spojených národů, je údajně měřítkem finanční vyspělosti země. A čínské dotace se neustále zvyšují.

Ještě v roce 2005 tvořil příspěvek Pekingu jen těsně přes dvě procenta rozpočtu OSN, letos už to ale bylo procent dvanáct. Nárůst podílu na financování Organizace spojených národů podle státních novin dokládá, čeho Čína za posledních 13 let dosáhla.

Čína je také druhá v žebříčku největších donorů na aktivity OSN v oblasti vynucování a udržování míru, kde mezinárodnímu tělesu poskytuje přes patnáct procent rozpočtu v této oblasti. K tomu je potřeba přičíst také fakt, že Čína vysílá nejvíce příslušníků do mezinárodních mírotvorných jednotek ze všech stálých členů Rady bezpečnosti.

Trvalo tři desetiletí, než čínská ekonomika poskočila z pozice desáté největší na současnou druhou příčku na světě. Čína ale netěžila jen ze svých reforem a politiky otevírání se světu. Nezbytné příležitosti pro hospodářský rozvoj jí poskytlo také samotné mezinárodní prostředí, připouští China Daily.

Právo na vliv

Deník pokládá za zaručené, že čínský příspěvek do rozpočtu OSN bude nadále jen růst. Jak editorial ujišťuje, i vzhledem k očekávanému vývoji Čína zaplatí to, co má.

Nicméně čím více peněz nějaká země platí, tím větší zodpovědnost musí na svých ramenou nést. Ale společně s větší odpovědností přichází také nezpochybnitelné právo státního donora těšit se roli významného celosvětového hráče, myslí si čínský státní list.

Dodává, že teď je realita opačná. Práva a mezinárodní postavení, které Čína požívá, jsou prý stále nepřiměřené v porovnání s příspěvkem země vůči OSN i celosvětovému hospodářství.

Přitom Čína jako zodpovědný člen mezinárodního společenství usiluje o reformu OSN a globálního systému řízení, píše také China Daily. Cílem země je podle redakčního úvodníku podpořit složky mezinárodní spolupráce, aby byla OSN účinnější a více reprezentovala mezinárodní společenství jako celek. Dnes přitom dochází k nárůstu nejistoty a nestability v mezinárodním prostředí.

Právě proto by se prý všechny země měly snažit prohlubovat porozumění, posilovat důvěru a podporovat mezinárodní spolupráci. Čína se zavázala vybudovat komunitu sdílející myšlenku společné budoucnosti lidstva a bude dál spolupracovat s OSN na realizaci této vize, konstatuje čínský vládní deník.