Záplavy na severu Číny si vyžádaly šest mrtvých a 120 tisíc evakuovaných. Zřítily se tisíce domů

Nejméně šest lidí zahynulo a více než 120 tisíc bylo nouzově evakuováno v důsledku záplav, které postihly sever Číny. Informovaly o tom zpravodajský server BBC News a agentura AP s odvoláním na místní úřady. Podle nich se v důsledku silných lijáků v severočínské provincii Šan-si zřítilo 17 tisíc domů. Peking 10:30 11. října 2021

Dva lidé přišli o život a 12 dalších se pohřešuje poté, co do rozvodněné řeky v provincii Che-pej spadl autobus. Na videonahrávce z místa je vidět lidi stojící na střeše téměř zcela potopeného vozidla uprostřed rozbouřené řeky, jejíž vody se valí přes most u města Š'-ťia-čuang asi 265 kilometrů jihozápadně od Pekingu. Místní úřady uvedly, že 37 z 51 lidí v autobusu se podařilo zachránit.

Na jiném místě zemřeli pod sesuvem půdy čtyři policisté.

Celkově bylo povodněmi postiženo přes 1,76 milionu osob. Server BBC News uvedl, že ve městě Tchaj-jüan v provincii Šan-si záchranáři údajně s megafony vyzývali lidi odříznuté vodou od okolí, aby drželi děti nad hlavou. „Staří a ženy mají přednost. Není třeba panikařit, všichni budou zachráněni,“ volali.

Šan-si je je jednou z nejvýznamnějších čínských provincií pro produkci uhlí a záplavy přiměly čínskou vládu zastavit provoz v 60 uhelných a 372 dalších dolech a 14 chemických továrnách. To dále ztěžuje situaci v zemi, která se v současnosti potýká s nedostatkem elektrické energie.

V oblasti zasažené záplavami dál hustě prší, což komplikuje záchranné práce, uvedli místní představitelé. Povodně přicházejí necelé tři měsíce poté, co si záplavy v provincii Che-nan vyžádaly přes 300 mrtvých.