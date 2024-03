Číňanům jsou zločiny proti civilistům na Ukrajině úplně ukradené, říká sinolog Zádrapa

Od začátku války na Ukrajině se Rusové přeorientovali na nové partnery – jedničkou je Čína. „Je to velice spolehlivý podporovatel putinovského Ruska. Nabízí se myšlenka, že jen kdyby Rusko začalo používat taktické jaderné zbraně, tak by se museli nějak vymezit. To samozřejmě neznamená, že by úplně přestali Putina podporovat, což si ani neumím představit,“ říká sinolog Lukáš Zádrapa v Osobnosti Plus. Osobnost Plus Praha 18:32 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí Katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Lukáš Zádrapa | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Vedoucí Katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dodává, že čínská pomoc je už i podrobně zdokumentovaná.

„A tato podpora se navíc zvyšuje. Rusko je čím dál víc na Číně hospodářsky závislé, a to kvůli obcházení západních sankcí, získávání součástek pro zbrojní výrobu a podobně,“ vyjmenovává.

Číňané Rusům jednoznačně pomáhají, ale nedělají to „okatě“. „Veškeré zbraně totiž nejspíš vyrábí a dodává Severní Korea se souhlasem Číny. Protože KLDR je na nich také závislá, zejména zahraničněpoliticky.“

„Druhá věc je, že Číňanům obrovsky, až trojnásobně narostl export do Ruska, a to z velké části zbožím s dvojím užitím. To znamená, že Čína zásobuje Rusko například přesnými obráběcími stroji, ale i dalšími výrobky, na které jsou už uvaleny západní sankce.“

Ty mají za cíl podlomit schopnost Ruska vyrábět zbraně, zejména ty přesné. „Čína vlastně zbraně napřímo nedodává – exportuje jen to, co potřebují, aby si je vyrobili sami,“ popisuje Zádrapa mechanismus čínské pomoci Putinovu režimu.

Utrpení je nezajímá

Válečné zločiny na Ukrajině, vraždění civilistů nebo jejich mučení ale čínské vedení nechává podle sinologa zcela chladným.

„Myslím, že Číně je to úplně jedno. Jim jde jen o to, zkusit si zachovat tvář a využít současnou situaci. Podle mě jsou jim mrtví civilisté a vůbec Ukrajina úplně ukradení,“ nepochybuje.

„Zároveň Čína přebírá a lehce upravuje všechny narativy ruské propagandy o tom, co se na Ukrajině děje. Ruské zločiny proti lidskosti ale lidem nijak nepředává. Jen papouškuje to, co říká ruská propaganda ve státních médiích,“ popisuje Zádrapa.

Čínská podpora Ruska ale zatím politiky na Západě nezajímá. Důvody jsou podle sinologa hned dva – jednak je v některých odvětvích také závislý na čínském dovozu a pak tu není politická vůle.

