Číně opět klesl počet obyvatel, porodnost ale stoupla. Země řeší stárnutí populace a nedostatek žen

Počet obyvatel Číny se vloni snížil třetím rokem za sebou. Informovaly o tom v pátek světové agentury s odkazem na údaje čínského statistického úřadu. Loni v Číně žilo 1,408 miliardy lidí. Ve srovnání s rokem 2023 se však zvýšil počet narozených dětí. Kromě úbytku obyvatel Čína čelí stárnutí populace a nerovnováze mezi muži a ženami. Počet obyvatel Číny vloni klesl o 1,39 milionu lidí. Peking 9:19 17. ledna 2025

V zemi se narodilo 9,54 milionu dětí, což bylo skoro o půl milionu více než v roce 2023, kdy ale údaj dosáhl historického minima, uvedla agentura Reuters. Počet úmrtí lehce klesl na skoro 11 milionů lidí.

Čínská vláda se snaží zvrátit klesající trend porodnosti. V rámci těchto opatření čínské úřady v roce 2016 zrušily politiku jednoho dítěte zavedenou na konci 70. let, jejímž cílem bylo zastavit tehdejší populační explozi.

Výraznějšímu nárůstu porodnosti však podle demografů brání řada faktorů, například vysoké náklady na péči o děti a živobytí ve městech, slabá ekonomická dynamika i nejistota na trhu práce. Populační úbytek či stagnaci zaznamenávají i jiné země v regionu, například Japonsko či Jižní Korea.

Čína také čelí stárnutí svého obyvatelstva. Vloni 22 procent obyvatel Číny, což je zhruba 310 milionů lidí, bylo starší 60 let. Do roku 2035 by se podle odhadů měl tento podíl zvýšit na 30 procent, což v zemi vyvolává mimo jiné debaty o navýšení věku odchodu do důchodu, uvedla agentura AP.

Další problémem, kterým čelí demografie Číny, je nerovnováha v počtech mužů a žen. Podle oficiálních zdrojů na 100 žen připadá 104 mužů. Podle některých analytiků je však nepoměr pravděpodobně větší, než ukazují oficiální čísla.

Situace je výsledkem politiky jednoho dítěte i kulturních vzorců preferujících mužské potomky. Kvůli nepříznivému demografickému vývoji Čína v roce 2023 přestala být nejlidnatější zemí na světě, kterou se podle odhadů OSN stala Indie. Celkem na Zemi žije zhruba osm miliard lidí.