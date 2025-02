Čínská firma povolila zaměstnancům dvouminutové přestávky na toaletu. Po kritice pravidlo zrušila

Merz bude silně angažovaný v evropské politice. Nebude se nám to ale nutně vždy líbit, míní odborník

„Myslím si, že budou (v CDU/CSU) spokojeni ve chvíli, kdy by jim to numericky vyšlo na koalici jenom s jedním partnerem, a to SPD,“ říká Eberle z Institutu mezinárodních studií.