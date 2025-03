Čínská státní média oslavují Trumpovy škrty v Hlasu Ameriky a Rádiu Svobodná Asie

„Továrna na lži“, „odpudivá pověst“ nebo „propagandistický jed“ – čínská státní média se škodolibou radostí přihlížejí škrtům Trumpovy administrativy v rozpočtu mediálních organizací, píše deník The Guardian. Reagují především na Rádio Svobodná Asie a Hlas Ameriky, které měly po desítky let stejně jako Rádio Svobodná Evropa za cíl za americké peníze působit jako protiváha autoritářským poselstvím v méně svobodných zemích. Washington/Peking 11:25 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský disident a lidskoprávní aktivista Chan Tung-fang hovoří v Hlasu svobodné Asie z tehdejšího exilu v Hong Kongu asi pět let po protestech na Náměstí Nebeského klidu(14. prosince 2004) | Foto: Kin Cheung | Zdroj: Reuters

„Hlas Ameriky, takzvaný maják svobody, teď vlastní vláda zahodila jako špinavý hadr,“ píše anglickojazyčný čínský server Global Times, který šíří postoje Komunistické strany Číny.

Hlas Ameriky má podle serveru „prsty téměř v každé zlomyslné nepravdě o Číně“, zmiňuje například reportáže o útlaku ujgurské menšiny v Číně nebo zprávy o čínském vlivu na Tchaj-wanu a v Hongkongu.

„Škodolibost přichází poté, co americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které okleštilo na zákonné minimum Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM). Hlas Ameriky nařkl z toho, že je ‚radikální‘ a ‚protitrumpovský‘,“ píše britský The Guardian.

USAGM zaměstnávala kolem 3500 lidí a v roce 2024 hospodařila s rozpočtem 886 milionů dolarů (asi 20,3 miliardy korun). Rádio Svobodná Asie s nynějšími asi 60 miliony týdenními posluchači vzniklo v roce 1996, přičemž iniciativu za jeho založení po protestech na Náměstí Nebeského klidu v roce 1989 spoluvedl tehdejší senátor a budoucí demokratický prezident Joe Biden.

Jeho poselstvím bylo „poskytovat nezávislé a nezaujaté zpravodajství a domácí žurnalistiku pro publika v Číně, (tehdejší) Barmě, Kambodži, Laosu, Severní Koreji, Tibetu a Vietnamu“. Prezident rádia Bay Fang uvedl, že zavření Svobodné Asie je „odměnou pro diktátory a despoty“, včetně Komunistické strany Číny, „která by si nic nepřála víc, než aby její vliv v informačním prostoru neměl opozici“.

Organizace v prohlášení uvedla, že proti rozhodnutí Trumpovy administrativy se postaví a bude usilovat o jeho zvrácení.

Pod americkou agenturu USAGM spadá rovněž Rádio Svobodná Evropa/Rádio svoboda se sídlem v Praze. Český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. za ODS) se na pondělním jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu snažil získat pro pokračování rádia politickou podporu.

„Přínos rádia je velký, podívejme se, do jakých zemí stanice vysílá. Jde o Rusko, Írán, Bělorusko, ale i další,“ řekl před jednáním Lipavský. „Víme rovněž, že celkový rozpočet je pro Evropu jako takovou dosažitelná částka. Pro Česko by to bylo za hranicí našich možností,“ dodal. Podle informací z veřejných zdrojů by se měl roční rozpočet pohybovat kolem 142 milionů dolarů, což je zhruba 3,3 miliardy korun.

Server Politico v úterý informoval, že za českou iniciativu za záchranu RFE/RL se staví nejméně sedm evropských zemí včetně Německa a některých skandinávských a pobaltských států.

Český postoj v úterý v Bruselu prezentuje také ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).