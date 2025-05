Čínská vesmírná spolupráce budí obavy. Základny spravuje armáda a nedochází ke sdílení informací

Jedním z cílů prezidenta Si Ťin-pchinga je udělat z Číny vesmírnou mocnost. Tomu mají pomoct výzkumné základny vznikající po celém světě, které staví společnosti napojené na čínskou armádu. Objevují se proto obavy, co přesně se na základnách, které jsou v Evropě, Jižní Americe i na Antarktidě, děje. Nevědí to ani lokální výzkumníci, kteří do nich mají omezený přístup. Santiago de Chile 7:00 24. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radioteleskopy v Chile | Foto: imago stock&people / Christian Offenberg | Zdroj: ČTK

V současnosti se nejvíc mluví o plánované vesmírné observatoři v Cerro Ventarrones na západě Chile, která by měla sledovat objekty plující po jižním obzoru a objevovat nové hvězdy. Průzkum by na ní měli provádět studenti a spolupracovníci soukromé chilské univerzity a také výzkumníci Čínského státního astronomického institutu.

Hlavně u amerických úřadů, které považují oblast Jižní Ameriky za zásadní pro domácí bezpečnost, to však budí obavy, hlavně kvůli možnému využití pozorovací techniky pro vojenské účely. Peking by díky tomu mohl mít přehled nad tím, kudy a kdy létají americké satelity i jak funguje místní vesmírná infrastruktura. V regionu by zároveň mohla stoupnout i čínská vojenská přítomnost, uvádí časopis Newsweek.

Stavbou observatoře v Chile byla totiž pověřena čínská státní společnost, která má zkušenosti z výstavby armádních objektů. Obsah oficiálně vědecké spolupráce zároveň pořádně nezná ani chilská strana. Vedoucí projektu za chilskou univerzitu Christian Moni Bidin uvádí, že ani po podepsání spolupráce není jasný cíl čínského výzkumu nebo jaké nástroje přivezou.

Na 25 kilometrů čtverečních velkém pozemku, který poskytne univerzita, budou všechny budovy patřit Číně a budou soběstačné s vlastním zdrojem energií, ubytovnami, sklady a administrativními budovami.

Čína bude vlastnit také teleskopy, senzory a nasbíraná data. Místní výzkumníci nedostanou ani plný přístup k technice – k teleskopům budou smět jen dvě noci za měsíc. A to jen v případě, že čínští vědci nebudou pracovat na „důležitém vědeckém projektu“, cituje z podepsané smlouvy Newsweek. Při spolupráci s jinými zeměmi je přitom běžné, že místní vědci smí využívat techniku deset procent času.

Bývalá ředitelka pro Čínu v Radě pro národní bezpečnost USA Liza Tobinová to popisuje jako „učebnicovou čínskou strategii“, kdy zdánlivě neškodné vědecké zařízení dokáže sloužit ke strategickým účelům a například shromažďovat zpravodajské informace. „A co je zásadní, dostávají se na místa, která jim mohou pomoct získat výhodu nad Spojenými státy ve vesmíru,“ uvádí.

Po zveřejnění informací o projektu chilská vláda stavbu pozastavila, rozhodnutí zdůvodnila rozporem s místními zákony, které soukromým institucím zakazují vesmírnou spolupráci. O možném zrušení ale dosud nemluvila.

„Jsou tu dva možné scénáře: jeden je, že dojde k vyjednávání a dohodě mezi státy. Druhý, že to půjde přes Chilskou univerzitu, která je státní, a může podle práva vstupovat do takových dohod,“ líčí mluvčí ministerstva zahraničí Verónica Arqueros Sáezová.

Čína jakékoliv obvinění odmítá s tím, že má jít o zařízení, které pomůže vědecké komunitě a přispěje k míru. Z militarizace vesmírného výzkumu naopak viní Spojené státy.

Čína ve Špicberkách

V Chile, kde je díky dobrým podmínkám až 70 procent velkých teleskopů z celého světa, zkoumají vesmír i evropské země. Čína zde také není nováčkem a už jeden vesmírný projekt v zemi má – spolupracuje na něm také s univerzitou a věnuje se výzkumu hlubokého vesmíru.

Pokud bude stavba observatoře v Cerro Ventarrones dokončena, půjde už o šestnáctou stavbu nebo projekt, na kterém Čína v Jižní Americe spolupracuje. Vesmírnou výzkumnou stanici Esúacio Lejano má například v Argentině a o její provoz se stará čínská armáda. Na čínské pracovníky v ní se vztahuje čínský zákoník práce. Další vesmírné základny má Peking v Mexiku, Panamě a také v Brazílii.

S Čínou ale spolupracuje i americká vysoká škola MIT nebo evropské severské země. Na Špicberkách, kde jsou zakázány jakékoliv vojenské činnosti, stojí výzkumná stanice spadající pod čínskou společnost vyrábějící elektroniku pro vojenské účely.

Zkušenosti ze spolupracujících zemí ukazují i na další problémy, například na to, že se Čína příliš nemá ke sdílení dat. „Monitorování vesmíru může pomoci přizpůsobit se anomáliím, zabránit kolizím a upozornit na nekalé chování. Za tímto účelem by měly být údaje o vesmíru sdíleny mezi partnerskými zeměmi. Čínská lidová republika je ale i na žádost hostitelské země odmítá sdílet nebo sdílí jen velmi omezené údaje,“ uvedl mluvčí Jižního velitelství pod americkým ministerstvem obrany.

Čínské vesmírné ambice

Jedním z úkolů, který dal prezident Si Ťin-pching svým vědcům a armádě, bylo „prozkoumat široký vesmír a stát se velkou silou ve vesmíru“. Ambicí Číny je přivést zpět na Zemi vzorky z Marsu, postavit výzkumnou stanici na Měsíci a na Jupiteru a také na nich těžit.

Peking chce také konkurovat projektu Starlink, který poskytuje internet i v oblastech, kam se dříve signál nedostal. Čínské satelity začala Čína na oběžnou dráhu vysílat loni, celkem by čínská síť měla obsahovat 25 tisíc družic.

Podle Gregoryho J. Gagnona, zástupce velitele Vesmírných operacích pro zpravodajské služby, se tím Peking snaží vytlačit americké a spojenecké satelity co nejdál od čínského území. „Od nástupu Siho k moci mají nyní nejrychlejší vývoj vesmírných kapacit,“ hodnotí.