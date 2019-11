Austrálie není naivní, prohlásil premiér Morrison o pokusu Číny nastrčit do parlamentu svého člověka

Austrálie je hluboce znepokojena údajným čínským vměšováním do voleb. Oznámil to premiér Scott Morrison v reakci na zprávu australské rozvědky, podle které se čínské zpravodajské služby snažili proniknout až do parlamentu. Morrison dodal, že Austrálie není naivní a uvedl, že jeho vláda dlouhodobě podniká kroky na ochranu před cizím vměšováním.

