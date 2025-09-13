Má Čína své klimatické hnutí a smí se v zemi vůbec protestovat? Třetí díl seriálu webu iROZHLAS.cz (Ne)zelená Čína se pokouší nalézt odpovědi a také ukázat způsoby, jakými komunistická vláda vynucuje dodržování klimatických opatření, aby naplnila svůj cíl a stala se „ekologickou civilizací“.
„V Pekingu jsem žil od roku 2005. Měli jsme opravdu příšerné zkušenosti s ovzduším až do takové míry, že jsem vyšel v devět ráno ven do takové bílé mléčné mlhy, že nebylo vidět na víc než pět metrů,“ popisuje situaci v zemi Filip Noubel, analytik čínského týmu AMO a mluvčí iniciativy Circle 19, která upozorňuje na existenci nezávislých čínských médií. Dokládá na tom, že kvalita životního prostředí dlouho nebyla prioritou vládou.
„Dost dlouho čínská vláda vysvětlovala svůj postoj k ekologii tím, že rozvoj je na prvním místě a ekologie a ochrana životního prostředí je luxus, který si můžete dovolit na Západě, protože už jste měli industrializaci,“ vysvětluje Noubel pro iROZHLAS.cz. Častým argumentem Pekingu také bylo, že musí nakrmit miliardu lidí.
Posun přišel až v době, kdy Čína vyhrála pořadatelství letních olympijských her v roce 2008 a začalo se na ni soustředit víc pozornosti. Toto období označuje Noubel za konec jedné éry – kdy se životní prostředí vůbec neřešilo – a začátek jiné, kdy dokonce vznikaly vládní kampaně na ozelenění země. V té době vzniklo také ministerstvo ekologie a životního prostředí, utvořil se také prostor pro kritiku, buď ze strany neziskových organizací, nebo z médií.
„Byla snaha ukázat, že si Čína věří, je transparentní a bere na svědomí riziko rychlého rozvoje. Musí se mluvit o veřejném zdraví a nemůžeme si připustit skandály spojené se znečištěním vody, ovzduší a půdy,“ líčí.
(Ne)zelená Čína
Jednotlivé díly seriálu (Ne)zelená Čína budou vycházet na webu iROZHLAS.cz vždy v sobotu ráno.
Jako důkaz otevřenost upozorňuje na velký protest z roku 2006 v pobřežním městě Sia-men, u kterého se měla postavit chemická továrna. „Lidé šli do ulic, a protože bylo před olympiádou, podařilo se přesvědčit místní vládu, že tam tu továrnu nepostaví,“ popisuje jeden z úspěchů, který, jak dodává, ho vlastně šokoval.
Všechno ale nebylo pozitivní. Výsledkem nebylo úplné zrušení stavby továrny, ale jen její přesun do vnitrozemí. „Místo toho, aby se řešila otázka, tak se to prostě posune dál, kde je míň lidí, míň novinářů, míň cizinců,“ popisuje analytik umělé řešení, které se opakovalo napříč ekologickými problémy.
„To je přesně ten systém, jako když jsem byl v Pekingu. Aby velmi rychlým tempem vyčistili vzduch, tak továrny, kde pracovaly tisíce a tisíce lidí a neměly jinou možnost práce, posunuli za hranice města,“ upozorňuje.
Čínská ekologická civilizace
Přesto byl klimatický aktivismus a kritika vlády v otázkách životního prostředí tolerována a v zemi existovala jistá naděje na změnu. Éru klimatického aktivismu zničil, jak to hodnotí Noubel, příchod čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k moci. Mezi jeho první kroky po nástupu v roce 2012 patřilo zrušení neziskových organizací a médií, dále mohly fungovat jen ty oficiálně povolené. Mnoho lidí, kteří se v těchto sektorech pohybovali, skončilo ve vězení nebo zemi opustilo. Noubel pracující pro zahraniční neziskovou organizaci patřil k druhé skupině.
Do čela debat o otázkách životního prostředí a klimatu se místo nich dostala samotná vláda v Pekingu.
Čínský prezident Si Ťin-pching | Foto: Go Nakamura | Zdroj: Reuters
„Si Ťin-pching otevřeně a veřejně prohlašuje změnu směřování čínské společnosti a oznamuje příchod takzvané ekologické civilizace, což je další stupeň vývoje čínské společnosti, kdy se ekonomický rozvoj dá skloubit s ochranou životního prostředí a klimatu,“ popisuje ideologický zlom Eliška Soperová, stážistka expertního týmu Fakta o klimatu, která se zabývá klimatickou politikou Číny.
Po praktické stránce to podle Noubela znamená to, že se strana pokouší vyhnout jakýmkoliv debatám a snaze najít řešení, se kterými by souzněla i společnost. „V tu chvíli čínské vedení řekne ne, nebudou žádné debaty, nemusíme nic vysvětlovat, ani co se dělo v minulosti. Vždycky se díváme dopředu, tam to je nadějné, protože pro vás máme technologické řešení,“ vysvětluje.
Nesmyslná opatření
Tato řešení mají výsledky a postupně se životní prostředí v Číně zlepšuje, pomaleji stoupá i objem emisí skleníkových plynů. Má to ale i stinnou stránku – bez konzultací s odborníky nebo s místními komunitami opatření často nedávají smysl. Vytváří se totiž centrálně a místní samosprávy do nich nemohou zasahovat.
Přesto ale musí splnit dané cíle, které i v případě nesmyslnosti nařízení vynucují. „Často se to stává na sílu,“ popisuje jeden z příkladů z roku 2017 Soperová, kdy měly domácnosti přejít z uhlí na zkapalněný zemní plyn. „Inspekce přišla do domácností a donutila je přestat používat uhlí, snížily i provoz uhelné elektrárny. Ale jak si nezjišťovali kontext, tak přišla tuhá zima, která je v té oblasti poměrně obvyklá. Skončilo to tak, že velká část lidí musela mrznout nebo byla bez přívodu tepla,” líčí.
Výsledkem možná byla nižší produkce emisí oxidu uhličitého, ale jen do té doby, než místní vláda uznala svou porážku. Elektrárny opět spustily naplno a lidé museli opět měnit tepelná zařízení. „Zase přišla inspekce a ta finančně poměrně nákladná opatření, jako jsou elektrické kotle, zničila.“ Podobných případů jsou desítky, dodává Soperová.
Soukromé protesty
Přesto lidé ve velkém do ulic nevychází. Důvodem je nejen všudypřítomný dohled a možné dopady, které by kritika strany v autoritářském státě mohla mít, ale také způsob čínského aktivismu, který se liší od toho evropského.
„Číňany zajímají jenom jejich životy. Nezajímá je, jestli se ta stejná věc děje ve vedlejším městě,“ říká pro iROZHLAS.cz Terence Shen, sám Číňan, který ale žije v Kanadě, odkud spravuje svůj youtubový kanál, kde na prohřešky čínské vlády upozorňuje.
Protesty bílých papírů v Číně z roku 2022 získaly podporu i v Indii | Foto: Arrush Chopra / Zuma Press | Zdroj: Profimedia
Přesto je velkým tématem v zemi veřejné zdraví, které je se stavem životního prostředí i s klimatickou krizí spojené. Místo vyjádření nespokojenosti v ulicích ale řeší lidé problémy spíš po vlastní ose. A to například přesunem v rámci země nebo do zahraničí.
„Když se ptám lidí, proč vlastně emigrovali třeba do Evropy, tak hodně hlavně mladých párů, který buďto už mají malé děti, nebo se chystají mít dítě, tak doslova říkají ,já nechci, aby moje dítě vyrostlo v takovém znečištěném ovzduší nebo pilo takovou špinavou vodu jako v Číně. V Evropě je aspoň taková záruka‘,“ líčí Noubel.
Má se Peking bát?
Přesto analytik nevylučuje, že by nějaký velký protest mohl v Číně nastat a mohl by ohrozit legitimitu komunistické strany. Něco takového se totiž stalo v nedávné minulosti, v roce 2022, kdy se země snažila vyhnout šíření koronaviru politikou nulového covidu. Ta omezovala svobodný pohyb a nemocné izolovala – a to až do takové úrovně, že je nepouštěla z bytů. Kvůli tomu následně deset lidí uhořelo v domě, ze kterého se nemohli dostat.
Když se to spojilo s dalšími problémy, například ekonomickými, vysokou nezaměstnaností a pomalu rostoucí životní úrovní, začaly protesty, pro které se vžil název revoluce bílých papírů.
„Najednou se spojila celá Čína, včetně velkého buržoazního města Šanghaj, kde se nejméně očekávají protesty, protože většina Šanghajců si žije dobře, cestuje a má vyšší platy,“ popisuje Noubel.
„Lidé věděli velice dobře, že když vyjdou na ulici, tak během pár hodin policie přijde k nim domů. Šli do toho ale s vědomím, že když vyjdou, tak je minimálně zavřou, asi přijdou o práci a můžou se dít mnohem horší věci. To ukazuje úroveň frustrace.“
A jak zareagovala vláda? „Během jedné noci se to přepnulo na to, že už není covid, nejsou už žádná omezení a už se o tom nebudeme bavit. To jsou čínské dějiny od roku 1949,“ uzavírá.