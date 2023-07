‚Výstraha pro ostatní a nástroj strachu.‘ Sinolog vysvětluje tiché odstranění čínského ministra

Čínský ministr zahraničí Čchin Kang se už měsíc neobjevil na veřejnosti a zmeškal několik schůzek s vrcholnými světovými státníky. Na ministerském postu ho v tichosti vystřídal jeho předchůdce a nyní nadřízený nejvyšší diplomat Wang I a režim začal mazat jakékoliv zmínky o jeho působení. „Jasně to indikuje, že jeho zmizení a odstranění z pozice ministra zahraničí mělo politický důvod,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz sinolog Tobiáš Lipold. Rozhovor Peking 11:16 27. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sesazený čínský ministr zahraničí Čchin Kang | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Víme, co se stalo s dnes již tedy bývalým ministrem zahraničí Čchin Kangem?

Úplně přesně to nevíme, protože to nebylo oficiálně potvrzeno. Čínská strana jako důvod jeho zmizení stále uvádí zdravotní důvody. Vzhledem k tomu, co vše se událo, tak to vypadá, že zdravotní důvody nejsou tím pravým důvodem.

Čchin Kang byl odvolán z pozice ministra zahraničí, nahradil ho jeho předchůdce Wang I a od té chvíle bylo možné v reálném čase sledovat, jak čínské ministerstvo zahraničí mazalo zmínky z jeho působení na ministerstvu, informace s kým se setkával a tak dále.

Tyto zmínky a také zprávy o působení jeho předchůdců, jsou běžně k nalezení na stránkách ministerstva, ale zmínky o něm byly smazány, což jasně indikuje, že jeho zmizení a následné odstranění z pozice ministra zahraničí mělo asi nějaký politický důvod.

Na sociálních sítích se spekulovalo, že měl milostný vztah s čínskou reportérkou a že byl otcem jejího dítěte, může to spolu souviset?

Ano, o tom se spekulovalo celý ten měsíc, kdy byl nezvěstný. Není to samozřejmě nijak potvrzené, ale objevovaly se informace, že měl milostný poměr s reportérkou televize Fénix TV, která se jmenuje Fu Siao-Tchien, a v rámci nich i to, že s ní má dítě.

Takže je to jeden z možných důvodů, proč ho režim nějakým způsobem odstranil. Má to tedy nějaký morální rozměr, případně možná i bezpečnostní, ale samozřejmě jsou to jen spekulace.

Existují nějaké teorie o tom, kde by Čchin Kang mohl být?

Pokud opravdu nejsou za jeho zmizením zdravotní důvody, ale politické, tak pravděpodobný scénář je ten, že se nachází někde, kde je vyšetřován disciplinární komisí komunistické strany.

Mocný Wang I

Co se nyní stane s pozicí nejvyššího čínského diplomata, ze které se Wang I vrátil zpět na post ministra zahraničí? Víme, kdo by mohl být jeho nástupce?

Tady asi bude třeba vysvětlit, o jaké funkce se vlastně jedná. O Wangovi I se často píše, že je nejvyšší diplomat, ale takto se ta funkce přímo nenazývá. Ten důvod, proč je nejvyšším diplomatem, je, že je ředitelem komise pro zahraniční politiku ústředního výboru komunistické strany.

A tady je také třeba zmínit, co to je a jaká je vlastně pozice ministerstva zahraničí v rámci politického systému v Číně. Ministerstvo je součástí vlády, ale komise ústředního výboru je stranickým orgánem. V Číně je veškerá politika řízena stranou, nikoliv vládou. Jinými slovy, vláda je pouze vykonavatel, ale ten, kdo tvoří politiku a má reálnou moc, je komunistická strana.

Ministr zahraničí je tedy tím, kdo se setkává s ostatními ministry z jiných zemí a tak dále, ale tu zahraniční politiku dělá tato komise a strana. Wang I je ředitelem té komise, a proto se o něm mluví jako o nejvyšším diplomatovi. V podstatě lze říci, že byl nadřízeným ministra zahraničí Čchin Kanga.

Kdo tedy bude nyní zastávat tuto uvolněnou pozici?

Myslím, že nebude problém, když bude Wang I vykonávat oba tyto posty zároveň.

Počítá se s Wangem I jen s jako dočasnou náhradou na post ministra zahraničí?

To jasné není, ale je možné, že prostě byl v současné chvíli taková nejjednodušší možnost, protože už na této pozici byl a zároveň, jak jsem už říkal, diplomacii vlastně řídil. Je možné, že tam bude jen chvíli, než se najde vhodný nástupce. Myslím si to i proto, že důvod, proč byl před sedmi měsíci vyměněn na postu ministra zahraničí, je jeho poměrně vysoký věk.

Netransparentní prostředí

Co tato změna znamená pro Si Ťchin-pchinga, když on byl právě tím, kdo Čchin Kanga vynesl do pozice ministra zahraničí? Může to pro něj být reputační problém?

Potenciálně to asi problém být může, myslím si však, že Si Ťchin-pchingova pozice je v zásadě neotřesitelná. Můj názor je takový, že to pro něj problém spíš nebude. Někdo z jeho podřízených se nějakým způsobem provinil, tak ho prostě odstraní. Nemyslím si, že by to mělo jeho pozicí otřást.

Ale zároveň jsou to pouze spekulace, protože do této vysoké politiky my bohužel nevidíme. Není to vůbec transparentní prostředí, kde bychom mohli jasně říct, jak to může pohnout se Si Ťchin-pchingovou pozicí.

Proč se Čínský režim zbavuje tímto způsobem důležitých osob ať už z politiky, nebo podnikatelské sféry? Proč neustále pozorujeme tato tichá zmizení?

Asi to pro ně je přirozené řešení. Samozřejmě je tam aspekt výstrahy. Kdokoliv se nějak proviní, nebo se někde veřejně nevhodně vyjádří, tak prostě zmizí a nikdo neví, co se s ním děje.

Je to vlastně nějaký signál. Následně se objeví zpráva, nebo vyjádření, že disciplinární komise došla k nějakému závěru a potom už o těch lidech nikdo nikdy neuslyší. Ale určitě jeden z aspektů toho je nástroj strachu a určitá forma výstrahy pro ostatní.