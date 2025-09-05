Čínský summit ukázal Putinovu sílu i to, že část světa odmítá dominanci USA, říká rusista Karel Svoboda
Vojenské přehlídce v Pekingu, která připomněla 80 let od konce druhé světové války, předcházel summit Šanghajské organizace pro spolupráci. Čestným hostem byl ruský prezident Vladimir Putin, který zopakoval svůj pohled na mezinárodní uspořádání, tedy snahu oslabit vliv USA. Co summit ukázal? Rusista Karel Svoboda pro Český rozhlas Dvojka rozebírá, kdo jsou klíčový partneři Ruska.
„Summit ukázal, že státy odmítají současnou sankční politiku USA a chtějí více hlasů ve světové politice. Pro Putina to byla šance ukázat doma i venku, že zůstává poslouchaným světovým lídrem,“ vysvětluje rusista Karel Svoboda.
Na vojenské přehlídce se setkali severokorejský lídr Kim Čong-un, jeho ruský protějšek Vladimir Putin a hostitel Si Ťin-pching. Ze státníků ze zemí Evropské unie přijeli pouze slovenský premiér Fico a maďarský ministr zahraničí.
Maďarsko a Slovensko jako užiteční spojenci
„Slovensko i Maďarsko by rády byly mostem mezi Východem a Západem. Že by ale Peking, Moskva nebo Washington čekaly na to, až jim to zprostředkuje Bratislava či Budapešť, je čistá fantasmagorie. Hra je úplně jiná. Prostor dostávají právě proto, že jsou z EU. Čína i Rusko tak mohou poukazovat na to, že mají stoupence na Západě,“ upřesňuje Svoboda, podle něhož ale o rovnocenné spojence nejde.
„Váha Číny je nesrovnatelně vyšší. V očích velké části světa představuje protiváhu vůči Západu. S Ruskem ji sice spojuje odpor k současnému mezinárodnímu řádu, Moskva je ale na Pekingu silně závislá. Zejména kvůli odběru zemního plynu po ztrátě západních trhů i kvůli dodávkám čínských automobilů, které jsou kvalitnější než ruská produkce.“
Přesto lze rusko-čínské vztahy označit jako bezproblémové v tom smyslu, že Čínu příliš válka na Ukrajině nezajímá. „Tvrdí, že to není její válka, a kvůli Rusku si proto prsty příliš pálit nebude. Čína jedná vysoce pragmaticky. Válka na Ukrajině je pro ni sice výhodná, protože oslabuje Západ mocensky, klíčový je ale pro ni obchod s EU a Spojenými státy.“
Obchodní pragmatismus šedé zóny
Vojenská spolupráce naopak silně bují mezi Severní Koreou a Ruskem, kdy Pchjongjang dodává Rusku munici i vojáky. Co za to Severní Korea dostává výměnou je ale otázkou.
„Soudí se, že půjde o zbraňové systémy, hlavně o vylepšení severokorejských raket. Cenné je pro Severní Koreu samozřejmě i to, že její vojáci získávají zkušenosti s novým typem války. V neposlední řadě hraje roli i to, že severokorejský lídr byl najednou na setkání s velkými světovými lídry, včetně zástupců EU.“
Rusko ale může počítat i s podporou zemí z tzv. šedé zóny, kdy tyto státy sice formálně nejsou proruské, pragmaticky s ním ale obchodují. „Jde o široký pruh zemí od Turecka přes Kazachstán, Kyrgyzstán, ale třeba i Spojené arabské emiráty. Pro mnohé z nich není válka na Ukrajině jejich problém. Využívají situace k posílení vlastních pozic a obchodu, což je pro Rusko samozřejmě výhodné,“ uzavírá Karel Svoboda.