USA dá 280 miliard dolarů na výrobu čipů. Umožní vést svět a zvítězit v ekonomické soutěži, řekl Biden

Americký Kongres schválil balík 280 miliard dolarů, v přepočtu přibližně 6,8 bilionu korun, na podporu výrobců čipů a vědeckého výzkumu. Cílem je ve vytvořit ve Spojených státech amerických více pracovních míst a zvýšit konkurenceschopnost země vůči Číně. Washington 6:35 29. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po Senátu ve čtvrtek zákon, v rámci kterého bude uvolněno v přepočtu přibližně 6,8 bilionu korun na podporu výrobců čipů (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po Senátu ve čtvrtek zákon, v rámci kterého bude uvolněno v přepočtu přibližně 6,8 bilionu korun na podporu výrobců čipů, schválila americká Sněmovna reprezentantů poměrem hlasů 243 ku 187. Pro zákon hlasovaly přibližně dvě desítky republikánů a nyní hoj dostane k podpisu prezident Joe Biden.

Uvolní se tak přes 52 miliard dolarů ve formě grantů a dalších pobídek pro polovodičový průmysl. Zákon počítá též s daňovou úlevou 25 procent pro společnosti, které investují do závodů na výrobu čipů ve Spojených státech amerických.

Operační systém od Applu se nedokázal ubránit špehovací aplikaci. Windows dopadl jen o trochu lépe Číst článek

Zákon dále vyzývá ke zvýšení výdajů na různé výzkumné programy, které by v průběhu deseti let dosáhly celkové výše přibližně 200 miliard dolarů, uvedl Rozpočtový úřad Kongresu.

„Moje výzva zní: nechte politiku stranou. Prosaďte to,“ řekl Biden před hlasováním a dodal, že zákon Spojeným státům poskytne „nejen schopnost konkurovat Číně do budoucna, ale také umožní vést svět a zvítězit v ekonomické soutěži 21. století“.

Vedení Republikánské strany ve Sněmovně reprezentantů doporučilo hlasovat proti návrhu zákona, neboť má poskytnout obrovské dotace a daňové úlevy „odvětví, které další vládní příděly nepotřebuje“.

Čínský prezident varoval Bidena ohledně Tchaj-wanu. USA by si neměly zahrávat s ohněm, řekl Číst článek

Někteří republikáni ovšem považovali přijetí zákona za důležité pro národní bezpečnost, například Mike McCaul ze zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů. Odvětví polovodičů ve Spojených státech amerických si podle něj zaslouží ochranu.

Dodal, že pokud jde o nejmodernější čipy, jsou Spojené státy příliš závislé na Tchaj-wanu. To by se podle něj mohlo projevit jako slabina, pokud by se Čína pokusila ostrovní stát, který označuje za separatistickou provincii, ovládnout.

Mnozí zákonodárci uvedli, že za normálních okolností by vysoké dotace pro soukromé podniky nepodpořili. Připomněli však, že Čína a Evropská unie poskytly svým čipovým společnostem miliardové pobídky, napsala agentura Reuters.