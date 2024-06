Součástí poslední výměny zajatců byl i ukrajinský duchovní. Odsoudili ho za schvalování ruské invaze

Seznam zakázaných médií vytvořil Kreml náhodně. Cílí na ty, kteří by na ně namátkou klikli, říká expert

„Je to cílené na ty, kteří nevědí, že ruská propaganda jede úplně mimo realitu. Ale zároveň nesledují patriotické weby. Na ty, co by na něco jiného mohli náhodně kliknout,“ říká odborník na Rusko.