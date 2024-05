Čištění, ale i svařování. Katedrála Notre-Dame na pět let oněměla, na otevření je třeba nachystat i zvony

Když pařížská katedrála Notre-Dame před pěti lety vyhořela, tak zároveň i oněměla. Oheň totiž poškodil zvony katedrály, které bylo potřeba opravit, vyčistit a vyladit. Už za pár měsíců katedrála znovu objeví svůj hlas a zvony katedrály se rozezní. Jeden ze zvonů byl již nyní vyzkoušen v dílně na západě Francie. 7:28 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rekonstrukce katedrály Notre-Dame | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Zvon Štěpán měří metr dvacet jedna a váží něco přes tunu. Zvuk zvonu má vyvolávat reakce. Ať už pozitivní, nebo negativní. Odbíjení osloví úplně každého, bez ohledu na to, jestli jste věřící, nebo ne,” uvedl Paul Bergamo. Ten vede malou firmu v Normandii, která opravila osm zvonů poškozených při požáru katedrály Notre-Dame před pěti lety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Martina Baluchy

„Museli jsme zvony zkontrolovat po mechanické i akustické stránce. Zvážili jsme je a zhodnotili jejich celkový stav. Šest z osmi zvonů jsme hlavně vyčistili. Naším cílem bylo je vrátit do původního stavu. Zbylé dva zvony, Marcela a Gabriela, jsme tepelně upravili. To znamená, že jsme je dali do pece, abychom je ochránili před teplotními šoky. U Gabriela jsme museli taky trochu svařit část koruny.”

Paul zná zvony Notre-Dame jako málokdo ve Francii. Nejen že je opravoval po požáru katedrály, ale stejné zvony jeho firma vytvářela k 850. výročí katedrály v roce 2013.

Zvon Gabriel | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Jakmile jednou pracujete v Notre-Dame, tak si ke katedrále vytvoříte výjimečné pouto. Všichni Francouzi ho mají. Já jsem katedrálu navštívil nesčetněkrát — před požárem i po něm. Jsem na katedrálu napojený pupeční šňůrou. Když jsme tam poprvé dodali naše zvony, byl to velmi dojemný okamžik. Při požáru jsme Notre-Dame oplakávali s celou naší zemí. Teď jsme hrdí, že můžeme být součástí dlouhé linie stavitelů katedrály a podílet se na její rekonstrukci.”

Do opravy a restaurování zvonů se zapojila i řemeslnice Pauline. „Kartáčem jsem na zvony nanášela vosk, který je má chránit před deštěm a dalšími vlivy počasí. Je to poslední etapa, zvony jsou potom nablýskané a krásné,“ pochlubila se Českému rozhlasu.

„Je velmi dojemné znovu slyšet zvony katedrály, které na pět let umlkly. Po požáru katedrála oněměla. Slyšet její zvony znamená, že katedrála znovu ožívá. Díky nim katedrála svolává věřící k modlitbě, zvěstuje oslavy — křtiny, svatby — i bolestné události.“

‚Nemožné není francouzské.‘ Rekonstukce Notre-Dame pokračuje, katedrála se má otevřít v prosinci Číst článek

Vícehlasná katedrála

Olivier Ribadeau Dumas je rektorem Notre-Dame. Podle něj má katedrála několik hlasů. Ten vnitřní jsou varhany. Tím vnějším jsou zvony pojmenované po svatých i duchovních.

„Jeden ze zvonů se jmenuje Jean-Marie jako připomínka kardinála Lustigera. Další se jmenuje Benoit-Joseph podle papeže Benedikta XVI. Zvony připomínají historii katolické církve a potvrzují, že stále žije.“

Zvony Notre-Dame se znovu rozezní 8. prosince, tedy při slavnostním otevření katedrály. Slavná památka se už teď připravuje na miliony návštěvníků, kteří budou chtít vidět výsledek pět let trvajících prací.

„Budou okouzlení tím, co uvidí — sněhobílým kamenem, světlem, zrestaurovanými obrazy. Nikdo z žijících neviděl katedrálu tak krásnou, jako je teď. Znovu budeme moct obdivovat celou šíří katedrál. Před pěti lety byly jednotlivé kaple potemnělé. Uvidíme celou tu krásu, všechny detaily. Budeme moct obdivovat práci těch, kteří ji postavili, uchovávali i těch, kteří ji teď rekonstruují,” uzavírá Olivier Ribadeau Dumas.

Ani po slavnostním otevření ale rekonstrukce katedrály neskončí. Další práce jsou v plánu v bezprostřední blízkosti katedrály i na náměstí před Notre-Dame.

Zvony jsou uchovávané v dočasném přístřešku firmy v Normandii | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas