Čistky v čínské armádě. Zmizel druhý nejvýše postavený generál, za poslední dva roky je už desátý

Druhý nejvyšší generál Čínské lidové osvobozenecké armády Che Wej-tung se už tři týdny neukázal na veřejnosti, nestál po boku prezidenta ani na tradičním sázení stromů. Spekuluje se proto o jeho zatčení, čímž by se přidal k více než deseti vysoce postaveným osobnostem čínské armády, kterých se v posledních letech čistky dotkly. Peking 20:09 8. dubna 2025

Čínský generál Che Wej-tung | Foto: Pedro PARDO / AFP / AFP | Zdroj: Profimedia

Minulou středu se za pozornosti kamer a fotoaparátů sešel v Pekingu čínský prezident Si Ťin-pching s předními představiteli armády, aby společnými silami zasadili strom. Tradice, kterou vrcholné vedení země nevynechalo už 43 let, je považována za patriotickou událost, kdy vůdci „zazeleňují rodnou zem, budují socialismus a pomáhají tím budoucí generaci“, cituje z oficiálních zdrojů stanice CNN. S touto akcí se začalo v odpovědi na ničivé povodně v 80. letech minulého století.

Od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga k moci se akce zúčastnily všechny hlavní postavy armády. Ve středu to bylo ale poprvé, kdy jeden z generálů chyběl.

Nepřítomný byl sedmašedesátiletý Che Wej-tung, druhý nejvýše postavený generál v zemi, který zastává roli místopředsedy Ústřední vojenské komise. V té sedí celkem pět lidí a spolu s prezidentem Si kontrolují čínskou armádu. Che sedí také v 24členném politbyru. Do roku 2022 vedl generál Che vojenský oddíl, který je zodpovědný za vojenské operace kolem samosprávného ostrova Tchaj-wan, na který si dělá Peking nároky.

Che se na veřejnosti neobjevil od 11. března. „Absence jednoho z místopředsedů Ústřední vojenské komise je velmi symbolická,“ hodnotí pro CNN odborník na čínskou armádu James Char. „Všechny hlavní osoby, které svět zná, se ukáží na jedné fotografii, protože to ukazuje sílu, a co je důležitější, jednotu strany,“ popisuje symboliku akce z minulého týdne.

Začalo se proto spekulovat o tom, co za nepřítomností generála může být. Čínský nezávislý investigativní novinář Čao Lan-ťien uvedl, že dva různé zdroje mu řekly, že byl generál zatčen. Podle něj by to mohlo souviset s únikem utajovaných informací, píše časopis Newsweek.

Peking se k tomu oficiálně zatím nevyjádřil.

Čistky v čínské armádě…

Pokud by se zatčení Che potvrdilo, šlo by nejméně už o desátého vysoce postaveného člena komunistické strany a armády, který byl ze své pozice od léta 2023 odstraněn. Jako důvod se většinou uvádí obvinění z korupce. Dříve byl zatčen například bývalý ministr zahraničí Čchin Kang, ministr obrany Li Šang-fu nebo generálové stojící za jaderným programem armády. Ty si prezident Si sám jako loajalisty do pozic dosadil.

Stejně tak si dosadil i generála Che, se kterým se poznal už přibližně před 20 lety, kdy oba pracovali v lokální správě provincie Fu-ťien. Che byl prezidentovi nápomocný i v dřívějších čistkách v armádě a ještě letos v lednu chválil vývoj protikorupčního hnutí v zemi, píše hongkongský deník South China Morning Post.

Přestože se čistky dotkly i Ústřední vojenské komise, nikdy dosáhly až na místopředsedu. Naposledy byl z této pozice odstraněn generál před více než 30 lety, protože sympatizoval s demonstranty na Náměstí nebeského klidu, které je známé i pod čínským názvem Tien-an-men.

Odborníci k tomu mají dvě možná vysvětlení. Prvním je, že se Si Ťin-pching snaží ještě víc centralizovat svou moc a zbavit se jakéhokoliv odporu. „Nemyslím si, že kdokoliv v systému je nenahraditelný. Si pokračuje v čistkách svých vlastních lidí, aby udržel své generály na špičkách,“ domnívá se Char.

Drew Thompson z institutu mezinárodních studií singapurské Nanyang Technological University doplňuje, že s tím může souviset prezidentova nedůvěra k úředníkům s mocí. „Opakované čistky nejseniornějších lídrů armády ukazují, že Si Ťin-pching nevěří svým úředníkům,“ hodnotí pro CNN.

…Nebo pokus o oslabení?

Americké noviny The Hill ale přicházejí s hypotézou, že krok může značit i odpor k vedení Si Ťin-pchinga a že odstraněním jeho nejbližších se ho někdo pokouší oslabit. K tomuto přesvědčení přispívají texty v propagandistickém listu navázaném na armádu PLA Daily, kde se už od loňského léta objevují články chválící „kolektivní vedení“ armády. Tím se vymezují proti centralizaci, o kterou se prezident pokouší a podle deníku to ukazuje, že kdyby měl Si nad armádou plnou kontrolu, také texty by nikdy nevyšly.

„Velká nespokojenost s vedením Siho přicházející od různých frakcí čínské komunistické strany a Čínské lidové osvobozenecké armády naznačuje, že současné vedení Číny čelí existenciální hrozbě,“ domnívá se Burton ze Sinopsis.

Odstraněním jeho nejbližších by tak mohlo dojít k oslabení prezidenta. Pod nátlakem by podle The Hill ale „mohl vyrazit k útoku“. „Nebezpečí pro režim může mít globální dopady, protože Si a strana mohou zvážit možnosti, jak se zachránit,“ uvádí bývalý americký generál amerického letectva Blaine Holt. Tím by mohl být například útok na Tchaj-wan.

Vysvětlení ale může být i jiné, upozorňuje Char. Che se mohl vzhledem ke svým předchozím zkušenostem účastnit plánování vojenského cvičení v okolí ostrova Tchaj-wan, které proběhlo v minulém týdnu.