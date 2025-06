Civilisté jako živé štíty i zastrašování rodin. Veteráni popisují, co dělali v izraelské armádě

Dříve nosili uniformy izraelské armády, dnes upozorňují na zločiny a špatné zacházení s civilisty, kterých se ozbrojené složky dopouští v okupovaných oblastech. Za 21 let nasbírali přes 1400 svědectví, informují také o tom, co se nyní děje v Pásmu Gazy. „To, co se děje v Gaze a také na Západním břehu, je špatné, i pokud by legálně nešlo o genocidu,“ říká pro iROZHLAS.cz Joel Carmel z organizace Breaking the Silence. Jeruzalém 7:00 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelští vojáci na Zápandím břehu | Foto: Mohammed Torokman | Zdroj: Reuters

Situaci v okupovaných oblastech sleduje organizace Breaking the Silence už 21 let. Lidé, kteří ji založili, mají z oblastí přímé zkušenosti – nejde však o Palestince, kteří prchli, ani o humanitární pracovníky. Stojí za ní bývalí vojáci izraelské armády, kteří přímo sloužili na Západním břehu a v Pásmu Gazy.

Zkušenosti, se kterými se vrátili, se neshodovaly s tím, jak o činnosti armády mluvila vláda, ani s tím, jak ji vnímali běžní Izraelci. Začali proto shromažďovat výpovědi vojáků, kteří byli svědky nebo aktéry zastrašování nebo násilí vůči civilnímu palestinskému obyvatelstvu.

„Pro vojáky je to náročné, ale nejsou oběťmi, jsou utlačovateli. A když řeknu oni, mluvím také o sobě,“ říká pro iROZHLAS.cz Carmel, který se v roce 2015 zúčastnil mapovací mise v malé palestinské vesnici severně od Dženínu. Místo průzkumu ale vojáci v noci přinutili celé rodiny včetně malých dětí vyjít před domy, kde je se zbraněmi v rukou vyslýchali. „Cílem bylo udělat to v noci, abychom jim ukázali, kdo je boss, komu to tam patří,“ popisuje praktiku, ke které napříč různými oddíly docházelo podle něj každou noc.

„Byli jsme součástí systému, který dělá zlé věci,“ tvrdí.

Lidské štíty

I s touto znalostí ho přesto dokázalo překvapit, k čemu dochází v Pásmu Gazy při současném konfliktu. Kromě úmrtí civilistů, které Izrael vnímá jako vedlejší oběti války proti teroristické skupině Hamás, a zastavování humanitární pomoci na hranicích, čímž se obyvatelé dostávají na pokraj vyhladovění, zjistila organizace Breaking the Silence, že Palestinci jsou využíváni i jako lidské štíty.

„Berou civilisty z humanitárních koridorů, klidně i Palestince, u kterých nemají žádné podezření, že by mohli být teroristé. Vojákům je pak řečeno, že je mají posílat na místa, kde by mohly být nástražné pasti, takže do domů a tunelů. Civilisté mají jít první pro případ, kdyby tam byla výbušnina, tak aby oni byli ti, kdo vybuchnou, a ne izraelští vojáci,“ obviňuje izraelskou armádu Carmel.

„Zjistili jsme, že se to děje velmi často, skoro v každé jednotce,“ tvrdí. Nejvyšší izraelský soud už před 20 lety rozhodl, že takové jednání je nelegální. „To, co se děje v Gaze a také na Západním břehu je špatné, i pokud by legálně nešlo o genocidu,“ míní Carmel.

Izraelská armáda obvinění odmítá. Vojáci podle ní postupují podle pravidel, které zakazují využívání civilistů v Gaze ve vojenských operacích. „Relevantní protokoly a instrukce jsou během konfliktů pravidelně vojákům upřesňovány,“ uvedla izraelská armáda pro stanici CNN.

Snaha o umlčení

Veškeré výpovědi vojáků organizace ověřuje z více zdrojů, aby měla jistotu, že sdílí jen události, ke kterým skutečně došlo. Tvrdí, že za dvě desítky let fungování organizace se dosud nestalo, že by na svých webových stránkách uveřejnili něco, co by se komukoliv povedlo vyvrátit. Zároveň zachytili i několik vymyšlených příběhů, kterými se je snažila podle organizace vláda zdiskreditovat.

Tyto snahy, které se táhnou už roky, považuje Carmel za důkaz úspěchu činnost Breaking the Silence, která příběhy zveřejňuje i v angličtině, aby se dostaly i za hranice země. Před dvěma lety se například hlasovalo o zákoně, kterému se přezdívalo Breaking the Silence law, který by jim zakázal dávat přednášky ve školách, což je jinak v zemi pro politické organizace běžné. Byly snahy i trestně stíhat jednotlivé vojáky, kteří sdíleli své příběhy. Většina z nich proto zůstává v anonymitě.

V těchto dnech parlament projednává legislativu, která by zdanila dary pro neziskové organizace 80 procenty. Zákon je podle Carmela psaný tak, že by se dotkl jen těch organizací, které jsou levicové a kritické k vládě. „To by nás a všechny občanské společnosti v Izraeli zlikvidovalo,“ obává se.

Zpravodajský web Times of Israel uvádí, že tato nařízení často podporuje přímo premiér země Benjamin Netanjahu. Už před osmi lety například nabádal zahraniční vlády, aby nesponzorovaly levicové neziskové organizace, konkrétně vyzdvihl právě Breaking the Silence.

Politická válka

Cílem organizace je ukončit okupaci. „Problémem je samotná okupace. I současná válka je symptomem toho, že už roky používáme vojenskou sílu na vládu nad milionem civilistů,“ myslí si veterán.

Docílit toho nemohou legální cestou, protože nasbírané výpovědi nemohou ze své pozice prezentovat před soudem. Doufají ale v pomoc veřejnosti. Přestože Carmel přiznává, že většině Izraelců nejde o blahobyt Palestinců, začínají si uvědomovat, že vládě nejde ani o záchranu izraelských rukojmích.

„Válka pokračuje, protože to je způsob, jak si (premiér Benjamin) Netanjahu udržuje svou pozici,“ líčí Carmel s tím, že se mluví o tom, že až skončí boje, rozpadne se i vládnoucí koalice. „Má proto politický zájem, stejně jako hodně lidí ve vládě, uměle udržovat válku naživu,“ míní.

Naději organizace vkládá i do zahraničních partnerů Izraele. „Chceme jasně ukázat cenu, kterou s sebou tyto vztahy nesou. Chceme ukázat, že Izrael ekonomickou a diplomatickou podporu využívá k tomu, aby prodloužil okupaci a omezoval lidská práva Palestinců,“ uzavírá Carmel.