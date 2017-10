Členství v Evropské unii už nepotřebujeme, prohlásil turecký prezident Erdogan

Turecko už nepotřebuje podle prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana vstoupit do Evropské unie. Pozastavená jednání o připojení k evropské osmadvacítce ale neopustí. Erdogan to řekl při jednání parlamentu. Oficiální jednání o vstupu Turecka do unie začala v říjnu 2005. Ankara ale o členství usiluje už od roku 1987.

