Učebna, herna i tvůrčí dílna. Člověk v tísni pomohl na Ukrajině vybavit centrum volného času pro děti

Humanitární pomoc Ukrajině neznamená pouze konzervy, přikrývky nebo generátory proudu, ale například také počítače pro ukrajinskou mládež, která se kvůli válce často učí v režimu on-line. Společnost Člověk v tísni vybavila laptopy jedno z center volného času dětí a mládeže v Lebedynu v Sumské oblasti Ukrajiny. Své zkušenosti s virtuálním světem a jeho nástrahami se jim pokusil předat známý český videoblogger a reportér Janek Rubeš. Od stálého zpravodaje Lebedyn 10:49 5. června 2023

„Navštívili jsme Digital Learning Center v Lebedynu. Je to typická poškolní aktivita, kam můžou děti přijít a získat nové znalosti ohledně IT,“ vysvětluje Petr Štefan z Člověka v tísni.

Humanitární organizace třídu vybavila počítači a pozvala Janka Rubeše, aby se setkal s místními dětmi.

„Něco podobného už s námi dělal v rámci Jednoho světa na školách (promítání dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět žákům ve třídách, pozn. red). Domluvili jsme se, že řekne něco o trendech na sociálních sítích, případně se dotkne tématu dezinformací a podobně,“ dodává Štefan.

‚Děti jsou budoucnost‘

Zařízení se jmenuje BeSmart a je to digitální výukové centrum. Přichází sem hlavně mládež, která zde má zdarma k dispozici počítače a programy. Děti sem chodí také proto, aby byly spolu a nežily jen ve virtuální realitě.

Snahu Člověka v tísni i Rubešovu přednášku ocenil třebamladík Artyom: „Chodím se sem učit i bavit. Doma se zabývám sebezdokonalováním a připravuju se na budoucnost. V centru se mi dneska líbilo, že se mluvilo anglicky. Nevěřil jsem, že budu tak dobře rozumět,“ popisuje.

Podobně reagovala i jeho kamarádka Káťa: „Skvělé bylo, že jsme komunikovali v cizím jazyce, anglicky, což je pro nás velký impuls. Bylo to hrozně zajímavé povídání s videi a fotkami. Moc se mi to líbilo.“

Děti chtěly od Rubeše nejčastěji vědět, co si o nich myslíme my. „Ptaly se, co se o nich říká, jaké jsou o nich stereotypy a to mě bavilo jim říkat. Byly překvapené, když jsem jim řekl, že jsem jezdil na Ukrajinu na dovolenou. Oni chtějí jít do Ameriky, do Paříže a já jim řekl, že radši jezdím sem,“ vypráví Rubeš.

Za pomoc Člověka v tísni poděkovala ředitelka školy, Natalie Anatolivna Prokopčenková. „Centrum jsme otevřeli nedávno. Děti sem mohou přijít třeba už ráno, pokud mají problém se spojením přes telefony nebo notebooky. V centru se mohou připojit k on-line výuce. Odpoledne tady míváme hodně tvůrčích dílen pro všechny – mohou k nám i malinké děti, zkrátka všichni, kteří žijí v okolí školy a centra. Dětem se tu moc líbí. Děti jsou naší budoucností,“ dodává.