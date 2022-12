V Sýrii lidé umírali na zápal plic. Na Ukrajině je zima drsnější, říká pracovnice Člověka v tísni

Rusko pokračuje v náletech na ukrajinskou infrastrukturu. Po víkendu je bez proudu 1,5 milionu lidí v Oděse a jejím okolí. Elektřina nepůjde dny, týdny, ale možná i měsíce. „Infrastruktura je tak poničená, že to nelze jednoduše pokrýt generátory. Bude docházet k výpadkům. Velký problém je, že i když si lidé topí, tak ty domy nejsou izolované – mají vymlácená okna a díry,“ upozorňuje Denisa Bultasová z Člověka v tísni. Kyjev 20:25 12. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci v Chersonu | Zdroj: Reuters

Organizace na Ukrajině už od léta pomáhá s opravami domů, střech a výměnou oken a dveří, aby lidé dokázali přečkat zimu. „Na začátku jsme se báli, že materiál nebude k dostání, ale naštěstí se nám podařilo po celé zemi získat desítky stavebních firem, které ho byly schopny sehnat,“ dodává.

Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Denisa Bultasová z Člověka v tísni

„Mohou zavolat na horkou linku nebo navštívit naše psychology. Lidé nemohou žít devět měsíců v úplném stresu a strachu. Zuby nehty se snaží žít normální život, chodit do restaurace a navštěvovat příbuzné a přátele,“ vyzdvihuje Bultasová míru solidarity mezi Ukrajinci, kterým organizace zároveň poskytuje psychosociální pomoc.

Zejména na východě země teploty v zimě klesají k -20 stupňům Celsia i níže a lidé se obávají, že jejich příbytky nebudou stačit. „Třeba v Sýrii jsme viděli, že v zimě tam lidé dostávají zápaly plic, zdravotní péče tam není k dispozici a jsou ztráty na životech. Obávám se, že pro Rusko se zima stává jakousi zbraní a nejvíc tím budou postiženi civilisté,“ podotýká.

„Byli jsme Ruskem označení jako nežádoucí organizace, což je velký problém, protože ty potřeby tam jsou veliké. “ Denisa Bultasová

„Válka je vždycky hnusná, lidé se bojí o život a ztrácí členy rodiny. Ukrajinu odlišují ty mrazivé podmínky, zima je zde daleko drsnější. Zároveň je to země do velké míry podobná České republice a v Kyjevě si umíte představit, že by se něco takového stalo v Česku,“ srovnává Bultasová své zkušenosti ze Srí Lanky, Nepálu nebo Sýrie.

V Rusku nežádoucí

Ukrajinské úřady po sobotním náletu na Oděsu vyzvaly obyvatele, aby město dočasně opustili, pokud se bez elektřiny neobejdou. V říjnu bylo v zemi podle odhadů Člověka v tísni 6,5 milionu vnitřních uprchlíků.

Ubytování mohou najít v improvizovaných centrech v budovách škol, úřadů nebo v dříve nevyužívaných objektech. „Jsou v nich narychlo zřízené ubytovny, podmínky samozřejmě nejsou moc dobré, samotné budovy nejsou připravené na zimu. V jedné místnosti spí třeba dvacet lidí, ale aspoň dostanou najíst a mohou tam zůstat, jak dlouho potřebují,“ popisuje.

Člověk v tísni pomáhá na Ukrajině od roku 2014, oproti dřívějšku nyní působí na celém území a má 260 místních a třináct zahraničních pracovníků. „Důležité jsou kontakty. Díky tomu, že jsme v oblastech působili ještě před eskalací, tak nás úřady znají a daří se nám být mezi prvními na nově osvobozených územích,“ uvádí Bultasová.

Naopak dostat se na okupovaná území v současnosti není pro humanitární pracovníky možné. „Byli jsme Ruskem označení jako nežádoucí organizace, což je velký problém, protože ty potřeby tam jsou veliké. Je tam spousta oblastí, které jsou zničené a nedostává se jim pomoci,“ doplňuje.

