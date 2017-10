Co to je bump stock? Střelci z Vegas v masovém zabíjení zřejmě pomohlo zařízení za 100 dolarů

Zařízení bump stock, které umožňuje upravit poloautomatickou zbraň na plně automatickou a které tak zajišťuje rychlejší střelbu, je oblíbenou novinkou především mezi nadšenci na YouTube, kteří hledají způsob, jak simulovat palbu samopalu. Alespoň tak tomu bylo do nedělní noci, než tuto „hračku“ vyšetřovatelé našli v hotelovém pokoji vraha 58 lidí v Las Vegas, upozorňuje server The Guardian. Video Las Vegas/Washington 8:15 5. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bump stock. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Po nedělním masovém útoku se ve Spojených státech znovu otevřela debata o regulaci zbraní v zemi. Obhájci zpřísnění pravidel teď víc než kdy jindy volají také po zákazu zařízení zvané bump stock.

Dvě taková zařízení totiž podle agentury AP vyšetřovatelé našli také v hotelovém pokoji střelce Stephena Paddocka, který v neděli začal pálit do davu lidí v americkém Las Vegas. Během několika minut zabil 58 lidí a víc než 500 jich zranil.

Regulace v USA Od roku 1986, kdy byl ve Spojených státech schválen zákon o ochraně vlastníků zbraní, je nákup automatických zbraní velmi komplikovaný. Každý stát má ale různě přísná pravidla. Nákup automatické zbraně vyrobené a registrované před rokem 1986 je stále možný – jsou ale velmi drahé a jejich prodej musí schvalovat úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny.



V USA je také nelegální jakkoliv měnit vnitřní součástky poloautomatických zbraní. Držitelé zbraní si však mohou legálně koupit zařízení, jako je třeba bump stock, která tyto zákazy obcházejí a zvyšují rychlost střel.



Z analýz audia z místa nedělního masakru podle BBC vyplývá, že během 10 vteřin Paddock vypálil až 90 ran, což je mnohem víc, než kolikrát by člověk zvládnul stisknout spoušť.

Není zatím jisté, zda Paddock bump stock během útoku na návštěvníky hudebního festivalu opravdu použil, vysvětlovalo by to však to, proč se od počátku střelby zdálo, že využívá automatické zbraně. Na rozdíl od poloautomatické zbraně s ní není nutné pro každý výstřel mačkat spoušť. Lze ji pouze držet a vystřelit i více než 400 nábojů za minutu.

Na zařízení, jako je bump stock, se díky schopnosti upravit poloautomatickou zbraň na plně automatickou zaměřily v posledních letech americké úřady i liberální politici, kteří volají po zákazu. „Tato náhradní pažba mění poloautomatickou pušku ve zbraň, která může pálit frekvencí 400 až 800 ran za minutu," řekla před časem agentuře AP například senátorka Dianne Feinsteinová v obavách ze zdokonalování podobných technologií.

99,99 dolaru a legálně

Společnost Bump Fire Systems, která bump stock prodává, na své webové stránce uvádí: „Věděli jste, že můžete simulovat plně automatickou palbu a je to naprosto legální?“ Jeden kus pak nabízí za 99,99 dolaru, tedy asi 2200 korun.

Experti bump stock podle Guardianu nazývají „hračkou“ nebo „něčím, co by si přál každý blázen do zbraní“, nejde podle nich však o nic, co by běžně používali profesionální střelci, kterým záleží na přesnosti. Do neděle bylo zařízení známé především díky videím nadšenců na YouTube.

V první linii odpůrců zařízení stojí již zmiňovaná Dianne Feinsterinová, která je také autorkou zákazu útočných zbraní z roku 1994, který se v posledních letech nedaří obnovit.

Počet obětí Původně jsme ve zprávách o masovém útoku v Las Vegas uváděli, že na místě zemřelo 59 lidí. Podle posledních zpráv agentury Reuters si ale masakr vyžádal 58 obětí, proto jsme číslo upravili a dál situace bedlivě sledujeme. Desítky raněných zůstávají v kritickém stavu v nemocnici.

„Tohle je to nejmíň, co bychom měli udělat v reakci na nejtragičtější masový útok v historii USA. Zákaz by měl být naší prioritou,“ uvedla v prohlášení.

David Chipman, který přes 25 let pracoval pro americký úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny a nyní je poradcem skupiny bojující za regulaci zbraní, pro Guardian řekl, že skupina opakovaně upozorňuje na nedostatečnou regulaci zařízení, jako je bump stock, avšak bez úspěchu.

Bump stock podle Chipmana umožňuje zrychlenou palbu tím, že „spoušť hází na prst namísto toho, aby člověk musel spoušť mačkat“. „Jde o mistrovské technické řešení, které vytváří cestu pro obcházení zákona,“ napsal.

Jak funguje bump stock?

Situace v Česku

Zmíněný bump stock obchází technické omezení zbraně, v Česku by proto jeho použití bylo nelegální. Ve chvíli, kdy by ho člověk nasadil na zbraň, šlo by o trestný čin nedovoleného ozbrojování. Jelikož ale samotná pažba nepatří mezi hlavní části zbraně, dovoz takového prostředku do Česka pravděpodobně nepodléhá žádnému omezení.

„Myslím si, že to bude někde na hraně, je to zařízení, které umožňuje plně automatickou střelbu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz střelecký komisař a instruktor Pavel Černý.

Že na dovoz samotné pažby není potřeba žádné povolení, připustil i plukovník Karel Gabriel, šéf pražského policejní odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál. Podle něj se zbrojní průmysl v poslední době rozvíjí a vznikají různé hybridy, přitom „zákon o zbraních je nastavený na ty klasické věci“. Poslední slovo pak podle něj má Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, který zbraně pro použití v Česku schvaluje a v reakci na technické změny může dát i podnět pro úpravu zákona.

Podle Černého nicméně v Česku takové doplňky žádné významné riziko nepředstavují, samotná pažba bez pušky nikomu k ničemu není a pro získání zbraně pak zájemce musí, na rozdíl od USA, projít pečlivou kontrolou. A pokud někdo chce zabíjet, podle Černého si cestu najde, „za to nemůže zbraň ani nasazená součástka“, dodává.