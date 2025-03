Co když převáží ropu? Podezřelý ruský tanker je v hledáčku reportérů, má vazbu na Česko

Kde je teď tanker jménem Gogland?

Poslední polohu jsme našli v Kerčském průlivu, mezi Černým a Azovským mořem blízko krymského přístavu Kerč. Je to nedaleko Novorossijsku, největšího ruského přístavu v Černém moři.

Jak víš, kde přesně loď je?

Polohu všech námořních lodí je možné sledovat online na některých serverech, jako je VesselFinder. Lidé možná znají Flightradar24, tedy servery, které sledují pohyb letadel. Něco podobného je i pro námořní dopravu.

Podle GPS?

Ano. Každá loď musí vysílat signál a měla by být neustále k dohledání.

Přišel jsi na to, že loď pluje mezi Tureckem a Ruskem. Děje se to na nějaké pravidelné bázi?

Jednak jsme ji dlouhodobě sledovali, a zároveň jsme si i zaplatili licenci, která umožňuje podívat se na historii pohybu lodi. V horizontu několika let se loď pohybovala i jinde, ale posledních několik měsíců skutečně plula vždycky z jihovýchodu Turecka, obeplula Turecko, proplula Bosporem a pokračovala směrem ke Kerčskému průlivu, směrem do Ruska k Novorossijsku. A tam se v některých případech zastavila, pár desítek kilometrů od pobřeží.

Takže nezakotvila v některém z tamních přístavů?

V posledních měsících jsme neviděli, že by v Novorossijsku kotvila. Lodě ze stínové flotily používají různé triky, jak se vyhnout tomu, aby byly zachyceny v přístavech, kde se třeba dá přímo načerpat ropa.

Takže nějak obcházejí GPS signál? Jako je to tomu třeba u letadel, že se vysílá falešný signál, kdy pak na mapách vidíš jinou polohu, než ve skutečnosti je?

Lodě mají takzvaný transpondér, tedy telekomunikační vysílač, který musejí používat. Pokud ho vypínají – což by neměly – tak se jedná o data spoofing, manipulaci s daty o poloze. Nebo lodě stínové flotily také přečerpávají náklad z lodi na loď, takže nemusí přímo do přístavu a podobně.

To, že se loď pohybuje ve vodách mezi Tureckem a Ruskem, je podezřelé? Je to něco, co nemůže dělat?

Dělat to asi může. Zajímavé je, že když jsme se zeptali jejího zástupce, proč tam pluje, tak to popřel. Tvrdil, že pluje jen mezi tureckými přístavy. To naznačuje, že se k tomu příliš nehlásí.

Stopy vedou do Česka

A komu loď patří?

Loď patří ruské firmě Silverina Holding SA ze Samary. Na webu téhle společnosti ale byla uvedena kontaktní adresa v pražských Vokovicích a české telefonní číslo. To je důvod, proč nás to začalo zajímat. Na této adrese má totiž byt jistý Daniil Petrov. Jedná se o luxusní byt v uzavřeném rezortu za vysokou zdí, kde se prodávají byty za bezmála 30 milionů korun. Fyzicky jsme ho tam nezastihli, mluvili jsme jenom se sousedy. Zavolali jsme ale na uvedené číslo a ukázalo se, že, patří Daniilu Petrovovi.

On to vzal?

Ano, mluvil jsem s ním několikrát.

Co ti říkal?

Ptal jsem se ho na provoz lodi – jestli je možné si ji pronajmout, co převáží a tak dále. Tvrdil, že převáží slunečnicový olej, že nemá s ropou vůbec nic společného a že hlavně nemá vůbec nic společného s Ruskem, což jsme z otevřených zdrojů zjistili, že není pravda.

Takže jste hledali zástupce firmy, která vlastní tanker Gogland, v Praze, v luxusní rezidenci obehnané zdí. Tam jste ho nedohledali, ale volali jste na číslo, které bylo uvedené na internetu. Zvedl vám to pan Petrov a tvrdil vám, že nejenom, že to nemá nic společného s Ruskem – byť jste zjistili, že firma je z ruské Samary – ale i to, že loď nepřeváží ropu. Tvrdil, že to je slunečnicový olej.

On to skutečně může být slunečnicový olej, technicky vzato. Konzultovali jsme to s odborníkem, který nám popsal, že ropa a slunečnicový olej jsou velmi podobné látky, které se převáží ve stejných tankerech, které mají určitou technologii – česla na míchání, čerpadla a tak dále. Nicméně se nedá převážet jednou ropa a podruhé slunečnicový olej, protože je obtížné to takhle pečlivě vyčistit.

Stínová flotila je termín, který nemá úplně přesnou definici. I ten termín šedá nebo stínová má dva významy – zaprvé jsou to lodě, které v jednu chvíli po vypnutí transpondéru zmizí z radaru, a zadruhé se pohybují v různých odstínech ilegality. Jednou třeba převáží ruskou ropu způsobem, který je zakázaný, podruhé převáží kazašskou ropu, nebo je namíchají v poměru 20 k 80 a papírově z toho je kazašská ropa. Anebo převáží jiný náklad. Teoreticky může převážet i slunečnicový olej.

Když jsem o tom mluvil s Petrovem a říkal jsem mu, že na svých stránkách inzeruje služby pouze téhle lodi a všude píše, že převáží ropné produkty, tak říkal, ať mu pošlu otázky e-mailem, že na všechny odpoví. Ve chvíli, kdy jsem mu otázky napsal, přestal mi brát telefon, neodpovídal na SMS, ani na e-mail neodpověděl. Ze stránek společnosti zmizela kontaktní adresa do Vokovic i české telefonní číslo a objevilo se tam číslo s tureckou předvolbou. To ale bylo vypnuté. Po několika dnech zmizel celý web, aniž by rozpory vysvětlili.

Vysvětli mi ještě tu českou linku – kdo je Daniil Petrov? Proč zrovna on, proč zrovna Vokovice?

Daniil Petrov je pětadvacetiletý student. Narodil se v Samaře ruským rodičům, Sergejovi a Olze Petrovovým, ale vyrůstal v Karlových varech, kde hrál vrcholově hokej. Když nastoupil na vysokou školu v Praze, přestoupil do pražské Kobry a krátce poté do Slávie, kde hrál druhou nejvyšší hokejovou soutěž. Před dvěma lety ale skončil s vrcholovým hokejem a podle jeho slov se věnuje studiu. Teď myslím studuje na VŠE, předtím studoval další vysoké školy. Mimochodem napsal bakalářku o pojištění námořních lodí.

Bavili jsme se o ruské stínové flotile, která se pohybuje v různých odstínech ilegality. Abych si to dokázal představit – je to soubor námořních plavidel ve vlastnictví Ruské federace nebo státních podniků Ruské federace, které plují pod vlajkami cizích států, aby mohly obcházet sankce?

Definice nemůže být nikdy absolutní. Obecně vzato jsou to stovky lodí, většinou tankerů, které Ruská federace využívá k vývozu nerostných surovin. A buď jsou vyloženě součástí flotily patřící Ruské federaci, nebo jsou stále častěji vlastněné dalšími společnostmi, které mohou být zaregistrované ve třetích zemích, na Kypru, nebo kdekoliv jinde. Velmi často se plaví pod vlajkami dalších států, jako jsou Cookovy ostrovy, Panama nebo Palau, což je případ Goglandu.

To je ostrovní ministát v Tichém oceánu…?

Ano, pod jeho vlajkou se plaví skutečně hodně lodí. Je to dáno tím, že není drahé pod touto vlajkou získat licenci. Zároveň tento stát nemá kapacitu na to vymáhat námořní zákony. Tím se lodě vyhnou přísnější kontrole.

A nemají firmy problém licenci získat?

Ne, to je prostě obchod. Možná bych to přirovnal k daňovým rájům v Evropě. Zpravidla lodě, které po začátku invaze na Ukrajinu nakoupila Ruská federace, aby tímhle způsobem obcházela sankce, jsou často staré nebo k jinému účelu, což zrovna u Goglandu není ten problém. U většiny lodí je třeba problém, že jsou starší 15 let, takže jsou nepojistitelné, z pohledu tohohle způsobu dopravy jsou to vraky.

Je tam tedy i riziko, že pokud se něco stane u tankeru, tak může dojít i k ekologické katastrofě, jako tomu bylo v případě havárie dvou ruských ropných tankerů v Kerčském průlivu.

Ano, to bylo loni v prosinci a způsobilo to obří ekologickou katastrofu. Podle informací Ukrajinců to bylo mimo jiné způsobené tím, že to byly tankery určené k dopravě na řekách, ne na moři. To je asi důsledek sankcí a jejich obcházení, že i takové lodě se vydávají na cesty.

Ruská stínová flotila

Jaký je mechanismus obcházení sankcí? Chápu, že se Rusko snaží prodávat svou ropu a plavidla pouštějí na moře pod vlajkou jiného státu, aby třeba nebyla tak jednoduše identifikovatelná, nicméně sankce spočívají v trochu něčem jiném, ne?

Sankční systém byl nastaven poměrně složitě. V podstatě byla zastropovaná cena, za kterou může Rusko ropu vyvážet, a to asi za 60 dolarů za barel. Tak, aby na tom neměla vyšší zisk a nemohla tím financovat válku na Ukrajině, protože vývoz nerostných surovin je zásadní zdroj příjmu Ruské federace, kterým z velké části platí válečnou agresi. Sankční mechanismus je ještě složitější v tom, že respektované evropské společnosti nesmí takové lodě pojistit, a loď bez pojištění nemůže vozit náklad. Vyhýbají se tomu různými způsoby, například se pojišťují u nových společností z Ruska nebo z jiných zemí, které nejsou tak kvalitní a například tak dobře nekontrolují technický stav lodí. Proto hrozí ty ekologické katastrofy a tak dále.

Chápu tedy správně, že pro Moskvu je ruská stínová flotila naprosto zásadní v zajišťování příjmů na financování válečné mašinerie na Ukrajině?

Je to tak a je to vidět i na tom, že počet lodí stínové flotily pořád roste. Pořád se zvyšuje i objem ropy, kterou lodě dokáží vyvézt. Kdybychom měli mluvit o konkrétních číslech, tak třeba podle reportů pro Evropský parlament z června 2024, což už je poměrně stará záležitost, stínová flotila vyvezla čtyři miliony barelů ropy denně a počet pořád roste. Pro náš příběh je zajímavé, že asi polovina vývozů ropy probíhá v Černém a Baltském moři a Turecko patří mezi tři největší importéry.

A přes Turecko se může dostávat i do Evropy…?

Ano, když se přeprodá přes Turecko nebo další prostředníky.

Bavili jsme se o tom, že nemáme stoprocentní jistotu, zda je Gogland součástí ruské stínové flotily, protože tam může mít i slunečnicový olej. Internetový server Black Sea News řadí tanker Gogland na seznam lodí, které vyváží ropu z ruských přístavů v Černém moři. Jak moc je tahle informace důvěryhodná?

Je to věc, ze které jsme taky vycházeli, když nás loď začala zajímat. Jedná se o stránku, kterou provozuje nezisková organizace Black Sea Institute of Strategic Studies. Ta monitoruje ropu, která byla vyvezena prostřednictvím stínové flotily, a tudíž obchází sankce. Vytváří a pravidelně aktualizují seznam stovek plavidel, které ropu vyváží. Kromě toho sestavují třeba i seznamy plavidel, která sankce přímo porušují. I USA a EU mají seznamy konkrétních plavidel a konkrétních společností, které jsou na tom sankčním listu. V tuhle chvíli je na tom evropském seznamu tuším 153 konkrétních plavidel.

Je to pár dní, co EU zase rozšiřovala seznam v rámci šestnáctého balíčku sankcí.

Ano, bylo to teď v únoru. Je potřeba říct, že Gogland na tomto seznamu není. Zároveň jestli máme věřit odhadům, že flotila čítá 450 nebo 500 plavidel, a na seznamu jich je 150, tak je jasné, že většina z nich na seznamu prostě není.

Podle některých zdrojů je plavidel ještě víc. Viděl jsem odhady, které překračují i tisícovku. Proč k převozu ropy z Ruska za těchto podmínek stále dochází? EU by měla pracovat na plánu, jak plavidla zabavovat. Existují plány, jak zajistit, že budou sankce vymáhány tak, jak mají být?

Je to velmi složité a obcházení sankcí je velký problém. O zabavování lodí psal server Politico s odvoláním na nejmenované diplomaty, tak se možná něco v příštích měsících nebo letech změní.

Není to i bezpečnostní riziko?

Má to několik rovin. V první řadě je to financování války na Ukrajině, proto je to zakázané a proto bychom měli zákazy vymáhat. Ale jsou tam i další problémy. Mluvili jsme o ekologickém riziku, které je skutečně významné. Ekologická katastrofa v Kerčském průlivu byla skutečně jedna z největších v posledních desítkách let, pokud se nepletu, a nehod může přibývat i právě proto, že to jsou lodě, které nejsou v kvalitě, ve které by měly být. Mluvilo se o sabotážích podmořských kabelů v Baltském moři, což mohou dělat asi jakékoliv lodě, včetně těch ze stínové flotily.

Jestli nemůže být na palubě těchto lodí třeba i špionážní technika a podobně, když takhle korzují mezi třeba Tureckem a Ruskem…?

Jasně, může tam být cokoliv a jedním z rysů stínové flotily je, že převáží kdeco. Může to být zboží, na kterém jsou sankce, a jindy to může být zboží, na kterém žádné sankce nejsou.

Co bude dál s Goglandem?

Zpátky ke Goglandu a k české lince. Předpokládám, že ses na to ptal českých úřadů. Co ony na to?

S kolegou Arturem Janouškem jsme o tom mluvili třeba s lidmi z ministerstva zahraničních věcí. Nemůžou se vyjadřovat ke konkrétnímu případu – asi by to ani nebylo taktické – ale obecně je to tak, že pravidla nastavují ministerstva zahraničních věcí, kde se jednotlivé státy, formálně ministři, domluví, koho na seznamy dají a jak budou sankce vytvářet. A ten, kdo by měl dodržování pravidel vymáhat, je Finanční analytický úřad, což je taková svého druhu tajná služba, která má tyhle případy odhalovat.

A odhaluje to? Ptali jste se i jich?

Ano, ale tam je to specifické tím, že se ke konkrétním případům ani ze zákona vyjadřovat nemohou.

Takže jste se nic nedozvěděli?

Přesně tak. V tuhle chvíli ani Gogland, ani lidé, kteří ho provozují, na žádných sankčních seznamech nejsou.

A může se to změnit? Máš informace o tom, že by se třeba řešilo, jestli by Gogland nemohl být umístěn na seznam v rámci sedmnáctého balíčku evropských sankcí?

Když jsme se s představitelem Goglandu spojili a chtěli jsme po něm vysvětlení, tak se odmlčel a zmizel. Tak možná se ho začne ptát někdo další. To se necháme překvapit.

Hrozí něco majitelům Goglandu, Daniilu Petrovovi nebo komukoliv jinému, kdo by s tím byl spojený? Bude to někdo dál řešit? A může být tankerů, které by měly českou stopu, víc?

Když jsem o tom mluvil s lidmi ze Svazu spedice a logistiky, kteří se mimo jiné věnují i námořní dopravě, tak nevěděli o tom, že by v Česku někdo provozoval ropný tanker, který by obchodoval s ruskou ropou. Druhá věc je, že tímhle se prostě nikdo nechlubí a takové obchody se uzavírají podáním ruky. Ti lidé se dobře znají a není to tak, že by stačilo vyplnit online formulář na webu a objednat si ropný tanker s ruskou ropou. Takže to už je věc, kterou bude muset prošetřovat někdo jiný.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Deutsche Welle Ukraine a youtubové kanály NBC News a Суспільне Крим.