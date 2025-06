Co přinese zapojení USA do konfliktu v Íránu? Dopad bude minimální, myslí si Kopečný

Představitelé Spojených států se údajně připravují na případný úder proti jaderným zařízením Íránu. Ovlivní jejich zapojení do konfliktu na Blízkém východě a válku na U? „Procento závislosti na americké vojenské pomoci na Ukrajině neustále klesá. Ukrajinci pochopili, že se na Spojené státy už nemohou spoléhat,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus zmocněnec české vlády pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Rozhovor Praha 12:05 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kopečný | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Co by znamenalo americké vojenské angažmá vůči Íránu pro Ukrajinu? Z vašeho pohledu? Z pohledu české vlády?

Ve střednědobém horizontu nečekám nic zásadního. Za prvé nějaké pokračující nebo navýšení vojenské pomoci nad rámec, co už schválila administrativa bývalého prezidenta Joea Bidena, není něco, co by bylo v tuto chvíli na pořadu dne. A pokud se bavíme o transferu technologií, například pro protivzdušnou obranu systému Patriot, tak stejně, pokud by se to vyrábělo na Ukrajině nebo v nějaké společné výrobě, tak mluvíme o dlouhých letech, než by technologie dospěla k produktům jako takovým. Takže pokud se Spojené státy nyní zapojí do konfliktu v Íránu, tak dopad na ukrajinské bojiště bude minimální.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chystají se USA na úder proti jaderným zařízením v Íránu? Co by to znamenalo pro Ukrajinu? Odpovídá Tomáš Kopečný, zmocněnec české vlády pro rekonstrukci Ukrajiny

Trumpova administrativa zatím nenabídla žádný nový balík vojenské pomoci. Kyjevu ale vzrostla evropská pomoc, do jaké míry dokáže nahradit tu dřívější americkou?

To procento závislosti na americké vojenské pomoci na Ukrajině neustále klesá, a to tak, že v letošním roce to bude už méně než 20 %, co potřebuje ukrajinská armáda. Na začátku roku to bylo okolo poloviny toho, co bylo dodáváno skrz americkou pomoc. Ukrajinci už pochopili, že se na Spojené státy nemohou spoléhat. Takže tomu přizpůsobují své výrobní plány a svoje akvizice od jiných stran. Pořád platí, že některé technologie, jako právě protivzdušná obrana a systémy Patriot nebo balistické střely, odjinud získat nedokážou. V oblasti dalekonosných střel si je už vyrábějí sami a v ostatních oblastech také vyrábějí mnohem víc. Když Mark Rutte před pár týdny říkal, že Rusko vyrábí čtyřikrát víc velkorážové munice než celé NATO dohromady, mohl klidně dodat, že také Ukrajina jich vyrábí než celé NATO dohromady. Takže ta závislost zkrátka klesá.

Česko dodalo 80 procent munice slíbené Kyjevu. Iniciativu chválil ukrajinský ministr zahraničí Číst článek

Ovlivňuje konflikt na Blízkém východě českou muniční iniciativu určenou Ukrajině, kterou kofinancuje řada evropských spojenců Kyjeva?

Vůbec nijak. Spojené státy do české muniční iniciativy nepřispěly od jejího vzniku jediným dolarem. Takže to nebude mít žádný vliv. Mnohem důležitější jsou evropští partneři, zejména Dánsko nebo Nizozemsko a ve velké míře také Německo. Každá z těch zemí přispěla do programů muniční iniciativy přes dvě miliardy.

Ani dění na Blízkém východě nemá vliv na dodávky zbraní, protože víme, že byly ze třetích zemí?

V tuto chvíli nemá. Protože vojenský systémy a zbraně, které používá Izrael je velmi odlišné od toho, co se používá na ukrajinské frontě. Jednoduše řečeno, v momentě, kdy jsme hledali, ať už dělostřeleckou munici nebo zbraňové systémy, tak to je něco, co Izrael v rámci ofenzívy proti Íránu nepoužívá. Tam se jedná o střely ze vzduch-země, tedy zbraně, které jsou neseny izraelskými stíhačkami. A to není něco, co by Ukrajina mohla ve velkém využívat.

USA obnovily dodávky zbraní pro Ukrajinu, uvedl ministr Sikorski. Výzbroj putuje přes Polsko Číst článek

Ministr zahraničí Jan Lipavský řekl agentuře Bloomberg, že Česko je připravené prodloužit program dodávek těžké munice na Ukrajinu do příštího roku. Nemůže to nějak komplikovat dění na Blízkém východě?

Tam opravdu nevidím skoro žádnou souvislost. Vzhledem k tomu, z jakých skladů a typu materiálu dodávky zbraní jsou, tak se jedná o velmi odlišné konflikty. A už teď platí, že dodávky z Česka budou na Ukrajinu chodit i v příštím roce. Ty kontrakty jsou už nyní podepsány tak, že jejich plnění bude trvat do roku 2026. Muniční iniciativa závisí na tom, kolik peněz se od přispívajících zemí celkově nasype do systému. A v momentě, kdy je podepsán kontakt, tak většinou je plnění třeba na rok, někdy i na rok a půl dopředu.

A bude také podstatný nadcházející summit NATO?

Nadcházející summit NATO určitě posílí evropské obraně průmyslovou základnu. Výhled najednou bude, že státy nebudou dávat necelé 2 procenta, ale budou dávat 5 procent. Z čehož 3,5 procenta bude přímo na obranu a 1,5 procenta bude na logistické související náklady.