Získat zpátky Donbas nebo Krym se jeví nedosažitelné. Ukrajina už ani nedoufá, tvrdí expert

Schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, plánovaná na příští dny, může podle bezpečnostního experta Vlastislava Břízy skončit buď dohodou o dlouhodobějším příměří, nebo posílením ruské pozice. „Ukrajina je připravena obětovat část území, ale nesmí přijmout podmínky, které by ji odzbrojily a otevřely cestu k další invazi,“ upozorňuje Bříza pro Radiožurnál v nové epizodě pořadu Co se děje se světem.
Schůzka mezi Trumpem a Putinem se pravděpodobně odehraje. V jakém asi tak aranžmá?
To, že ta schůzka byla dojednána zřejmě ve Spojených arabských emirátech příští nebo přespříští týden, je opravdu přímým důsledkem onoho ultimáta prezidenta Trumpa.
Jak bude vypadat, to můžeme samozřejmě jenom hádat, nicméně dovedu si živě představit, že oba jsou zaměřeni relativně sebestředně a budou prosazovat svoji linii. To znamená, že by mohlo dojít za určitých okolností ke srážce názorů.
Výsledek proto nechci vůbec předjímat, protože může být na obě strany. Prezident Putin se určitě opět pokusí diplomatickými kličkami prezidenta Trumpa přesvědčit k tomu, aby oddálil opatření, která by mohla Ruskou federaci bolet. To bude bezesporu jeho cíl.
A prezident Trump se opět pokusí přesvědčit svého protějška k tomu, aby vyhlásil nikoliv několikadenní, ale minimálně několikaměsíční příměří a začal reálně seriózně jednat o tom, že ten konflikt bude nějak ukončen.
Ultimátum, které dal Donald Trump Rusku, dnes vyprší, anebo vyšumí?
Já doufám, že dnes vyprší, protože je to v zájmu nejenom Ukrajiny, nejenom západního světa, ale i prezidenta Trumpa jako takového. On už mnohokrát něco konstatoval, pak to nesplnil a oddálil to, což znamená, že v těchto aspektech ho Ruská federace nebere vážně.
Když tak neučiní, tak opět podpoří rétoriku Rusů, že nemusí počítat s nějakými velkými sankcemi. Je tedy i v jeho vlastním zájmu, aby ta schůzka, která proběhne příští nebo přespříští týden, měla ten efekt, že prezident Putin bude někam zatlačen.
Ostatně, já bych citoval jednoho prokremelského analytika, politologa, který to shrnul krásně výstižně. On konstatoval: Ať už Trump říká cokoliv a ať už názory mění jako ponožky, my musíme dál prosazovat svoji linii. Naše úspěchy na bojišti jsou tím nejlepším argumentem, který přinutí Anglosasy přijmout naše podmínky.
V tom je obsaženo úplně všechno.
Říká ten ruský prokremelský analytik…
Přesně tak, to je ten ruský úhel pohled. Teď jsem necitoval objektivní, ale ruský.
Obětovat území?
Když si vzpomeneme na nedávná slova českého prezidenta Petra Pavla pro britskou BBC, tak říkal, že pokud je cenou za přežití Ukrajiny, že Rusko obsadí část země, pak je to přijatelná cena. Může to být jeden ze scénářů?
Tak dnešní optikou to tak vypadá. Ukrajina je paradoxně pragmatičtější než my, tedy Západ. Já se s ukrajinskými přáteli na toto téma občas bavím a oni jsou připraveni to území obětovat. Oni říkají, a v tom mají stoprocentní pravdu, že se nesmí naplnit ruské podmínky jako demilitarizace, neutralizace, tedy odzbrojení armády a vytvoření neutrálního státu.
To je přesně voda na mlýn dvěma aspektům ruské mašinérie: zaprvé příprava na novou plnohodnotnou invazi proti odzbrojené Ukrajině, která by probíhala bezesporu lépe, protože bojem osvědčená milionová ruská armáda by byla již připravena.
A zadruhé podemletí toho systému, protože v tu chvíli by nastoupila pátá kolona, která by nahlodávala uvědomění občanů a světonázor Ukrajinců tím, že Západ je zklamal a zradil.
Kulminace těchto faktorů by opravdu byla likvidační. Takže Ukrajina v tuto chvíli ani nedoufá, že by mohla dostat zpátky Donbas. To jsem teď řekl krutě, ale taková jsou fakta.
Natož Krym.
Je to tak. To je opravdu věc, která se v tuto chvíli jeví jako nedosažitelná. Ale ještě k těm podmínkám, zásadní je také podmínka neuznat anexi Ruskem těchto území.
V budoucnu, a historie je toho plná, se objeví opravdu okno příležitostí, kdy se to může stát, že může dojít k implozi ruského impéria. A v tu chvíli je samozřejmě následný nárok nepoměrně lehčí, jednodušší, mezinárodně přijatelnější.
Polský server Onet přišel s tím, že návrh příměří už je na světě. Zřejmě to přivezl, pokud je to tak, Steve Witkoff a obsahuje body, jako na Ukrajině bude uzavřeno příměří, nikoliv mír, de facto uznání ruských územních zisků… Většina sankcí uvalených na Rusko se zruší a v dlouhodobém horizontu nastane návrat k energetické spolupráci. Je to představitelné?
Předpokládám, že to můžou být výchozí body případného jednání, respektive možné dohody do budoucna. Ukazuje se ale jeden zásadní fakt, tedy že předchozí politika prezidenta Trumpa nepomohla, ale teď se jeví, že politika tlaku, která už konečně začíná být trochu konzistentní poslední dva měsíce, by ten efekt mít mohla.
Neříkám, že to tak dopadne, protože je v zájmu Ruska pokračovat ve válce proti Ukrajině, protože momentum je v tuto chvíli na straně ruské armády. A ona tlačí, počasí jí přeje, doba jí přeje. To je politika oddalování.
A přesně, když prezident Trump pohrozil tím, že zavede sekundární cla - doufejme, že se tak stane i přesto, že je to opět rozvolňováno - tak Rusové vytáhli tu delší kartu: Pojďme se sejít osobně, Donalde.
Je to také vzkaz občanům obou zemí, že Vladimir Putin potřebuje hrát taky pro své občany?
Především Rusku, protože tam je to téma číslo jedna. V Rusku nemáte den, kdy by v ruské televizi nebyly zprávy z Ukrajiny. Ve Spojených státech tomu tak není. V USA tvoří zahraniční politiky zhruba jen 10 procent agendy Donalda Trumpa a z toho minimálně polovina se teď týká Blízkého východu.
Běžný americký volič při vší úctě netuší, jak se konflikt na Ukrajině vyvíjí a proč je to pro Spojené státy důležité. A při vší úctě, Rusko není pro Spojené státy do budoucna hlavním soupeřem.
