Comeyho zápisky k Trumpovi: Flynn, moskevské prostitutky i očekávaná loajalita

Trump podle nich s bývalým šéfem Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) hovořil i obvinění, které se týká jeho údajného styku s prostitutkami v Moskvě v roce 2013. Prezident na twitteru poznámky označil za důkaz, že nespolupracoval před zvolením tajně s Ruskem.

Comeyho poznámky, které už dříve k dispozici dostal zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, ve čtvrtek americké ministerstvo spravedlnosti předalo v upravené podobě zástupcům tří výborů sněmovny reprezentantů. Zápisky vzápětí získalo několik předních amerických médií.

V poznámkách bývalého šéfa FBI se píše například o jeho setkání s Trumpem v New Yorku v lednu loňského roku, krátce před prezidentskou inaugurací. Právě na této schůzce Trump údajně hovořil o obviněních, podle kterých byl v Moskvě v roce 2013 ve styku s prostitutkami. Opakovaně tato obvinění v rozhovoru s Comeym odmítl. Podle poznámek tehdejšího šéfa FBI mu Trump mimo jiné svěřil, že mu ruský prezident Vladimir Putin řekl, že Rusko má „jedny z nejkrásnějších děvek na světě“. Kdy Putin tento komentář údajně učinil, není jasné.

Zápisky popisují také setkání Comeyho s Trumpem zhruba týden po jeho uvedení do úřadu prezidenta. Trump šéfovi FBI tehdy údajně řekl, že od něj očekává loajalitu. V jednom z dalších rozhovorů americký prezident Comeyho údajně požádal, aby přestal vyšetřovat poradce Bílého domu Flynna.

„Poznámky Jamese Comeyho jsou venku a jasně ukazují, že nedošlo k žádné tajné dohodě, ani žádnému maření. A taky: prozradil utajované informace. Páni! Bude hon na čarodějnice pokračovat?“ napsal prezident v reakci na zveřejnění obsahu poznámek na twitteru.

Trump nečekaně Comeyho odvolal počátkem loňského května. Prezident své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v nyní již bývalého ředitele FBI ztratil důvěru a že ho chtěl zbavit funkce již delší dobu. Spekulace o tom, že odvolání souvisí s vyšetřováním bývalého hlavního bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna kvůli údajnému ruskému ovlivňování předloňských prezidentských voleb, prezident odmítl. Flynn ve své funkci poradce skončil už v únoru 2017.

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue?