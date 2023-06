Poničený most na Krymu ztíží ruské armádě možnost zásobování, uvádí rozbor BBC

Ruská armáda musela v místech poškozeného Čongarského mostu spojujícího Chersonskou oblast s poloostrovem Krym zřídit provizorní pontonový most. Podle serveru Ukrajinska pravda to vyplývá ze satelitních snímků. Ruské síly se sice mohou na poloostrov z Chersonské oblasti dostávat i jinudy než přes Čongarský silniční most, jeho poškození ale ruské armádě zkomplikuje logistiku. Kyjev 22:33 23. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čongarský most poškodily podle ruské okupační správy v noci na čtvrtek ukrajinské síly | Zdroj: Reuters

Přes most totiž vede nejkratší cesta z Krymu do okupovaného města Melitopol v pevninské části Ukrajiny a dál k jižní frontě, kde v současnosti vedou ukrajinské síly protiofenzivu, upozornila stanice BBC.

Čongarský most poškodily podle ruské okupační správy v noci na čtvrtek ukrajinské síly. Okupační úřady také uvedly, že most zřejmě zasáhly britsko-francouzské střely Storm Shadow, které poškodily vozovku, a že oprava může trvat i týdny.

Na snímcích zveřejněných v pátek šéfem proruské správy Chersonské oblasti Vladimirem Saldem je vidět, že na jednom místě zásah prorazil most skrz naskrz. Ukrajina zodpovědnost za útok nepotvrdila, ale ani ji nepopřela.

Automobilová doprava přes most byla kvůli jeho poškození pozastavena, Čongarský silniční most nicméně nepředstavuje jedinou spojnici poloostrova s pevninskou částí Krymu. Přes Čongarskou úžinu vede ještě železniční most, o jehož poškození zprávy nejsou.

Na Krym se dá navíc dostat po silnici přes Perekopskou šíji, která leží západně od poškozeného mostu a rovněž představuje spojnici s Chersonskou oblastí. Ztráta jedné ze zásobovacích cest tak není pro ruskou armádu kritická, její logistické možnosti ale omezí, uvádí BBC.

Trasa z letecké základny Džankoj na Krymu do Melitopolu v jižní části pevninské Ukrajiny se při využití silnice přes Armjansk na Perekopské šíji prodlouží o 150 kilometrů, tedy asi třikrát. Zásobování přes železniční trať také není pro armádu vždy nejvýhodnější řešení, poněvadž munici naloženou do vlaků je pak stejně potřeba přeložit.

Tyto dvě jmenované další zásobovací trasy navíc také mají svá zranitelná místa. Železniční trať přes Čongarsk překračuje záliv Syvaš, a silnice přes Armjansk na Perekopské šíji rovněž místy prochází přes mosty.

Možnosti zásobování

Rusko má ještě možnost zásobovat svoje síly na jihu Ukrajiny z ruské Rostovské oblasti. Jenže zásobování asi 150 000 ruských vojáků na jihu Ukrajiny z tohoto jediného směru by nemuselo být dostatečné, míní BBC.

V době, kdy se zintenzivnily pozemní bojové operace, se navíc potřeba dodávek zbraní a munice zvýšila a každé narušení logistiky může představovat komplikace.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov poškození mostu nekomentoval, přestože obvykle se ke všem útokům na podobné objekty pod kontrolou ruských sil vyjadřuje, jako tomu bylo u útoku na Kerčský most.

Stejně tak o osudu Čongarského mostu neřekli ani slovo ruský prezident Vladimir Putin nebo ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Státní agentura TASS se ve svých zprávách omezila na citování ruské okupační správy Krymu a Chersonské oblasti.