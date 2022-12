Jak uzavřít s přírodou mír? Odpověď začíná hledat v Montrealu téměř 200 zemí světa

„Příroda je nejlepší přítel člověka, dává nám vzduch, který dýcháme, jídlo, které jíme, energii, kterou využíváme, zaměstnání, na která spoléháme, krajinu, kterou nazýváme domovem. A přesto s ní vedeme válku. Tahle konference má naléhavý úkol uzavřít s přírodou mír.“

Generální tajemník OSN António Guterres takto zahájil dvoutýdenní jednání zemí světa o záchraně živé přírody krátce poté, co se sešel s Ladislavem Mikem, šéfem českých vyjednavačů, který tu zároveň vede i tým Evropské unie. „Strašně moc věcí, které potřebujeme ke svému životu, bychom neměli, kdyby příroda nefungovala,“ řekl pro Radiožurnál Miko.

Právě k tomu ale zatím činnost člověka směřuje - ať jde o kácení lesů, neudržitelný výlov moří, znečištění vody pesticidy, vymírání živočišných druhů nebo o degradaci zemědělské půdy. Země světa se tady v Montrealu pokusí shodnout na tom, co přesně by měly dělat, aby byla šance hrozbu zhroucení ekosystémů odvrátit a přírodu začít uzdravovat.

„Tahle konference je úplně jiná, je historická. Přírodní rozmanitost nebyla v dějinách lidstva nikdy v tak špatném stavu. Přitom na ní závisí i polovina světového HDP. A my teď máme dva týdny na to, aby se 196 zemí shodlo, jak ten problém řešit. A pak jednotlivé vlády a společnosti musí tento globální plán začít naplňovat, aby se do roku 2030 příroda vydala na cestu k zotavení,“ říká tajemnice OSN pro biodiverzitu Elizabeth Mremová.

Musíme náš svět opravit. Musíme o něj více pečovat. Musíme dosáhnout míru s přírodou. Postavme se za biodiverzitu. Postavme se za humanitu. -- šéf OSN zahájil konferenci stran úmluvy OSN o ochraně biodiverzity #COP15 v Montrealu.



V oblasti klimatu Pařížská dohoda určila cíl udržet globální oteplení co nejvíc pod dvěma stupni Celsia. U biodiverzity nejde definovat jeden takto jasný cíl. Ale jako základ se tu ozývá potřeba začít do roku 2030 chránit 30 procent pevniny a oceánů.

„Je to dolní hranice, abychom se dokázali dostat na trajektorii, že budou ekosystémy fungovat. Pokud bychom se podívali na to, co už v Česku máme, tak se v mnoha ohledech těm 30 procentům blížíme. Chráněných území máme ze zákona 22 procent, ale jsou tam další území, která mají ochranu. Ale v různých částech světa to bude velmi rozdílné. Právě proto bude to jednání tady složité. Protože každý si už projektuje to, co by s tím měl za těch sedm let udělat,“ popisuje šéf české delegace Miko.

Dílčích cílů je víc než dvacet – patří k nim i obnova přírody tam, kde byla zničena. Velkým tématem jsou samozřejmě také peníze.

Pro Česko je velmi relevantní třeba transformace k udržitelnému zemědělství, lesnictví a vodohospodářství. A v podstatě každého z nás se týká cíl proměnit výrobní řetězce i konzumní chování tak, aby to pro fungování přírody bylo udržitelné.

Jakým způsobem by se k tomu všemu mělo lidstvo rychle dopracovat, na tom se potřebuje do Vánoc shodnout skoro 200 zemí. A už teď je jasné, že cesta aspoň k základní shodě vede přes tisíce sporů o jednotlivá slovíčka.

