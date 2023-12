Ropné společnosti mění taktiku vyjednávání. Na klimatické konferenci v Dubaji je jich rekordní počet

Letošního celosvětového vyjednávání o ochraně klimatu se účastní rekordní počet zástupců ropného, plynařského či uhelného průmyslu. Na konferenci COP28 ve Spojených arabských emirátech se jich registrovalo skoro 2500 tisíce. Spočítaly to nevládní organizace sdružené ve skupině Vykopněte velké znečišťovatele. Od zpravodaje z místa Dubaj 19:55 9. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropné společnosti už nezpochybňují vědecké závěry, že fosilní paliva jsou hlavní příčinou ničení klimatu | Zdroj: Reuters

„Moje práce a cíl téhle mise je zachovat šanci na to, že svět nepřekročí průměrné oteplení o 1,5 stupně Celsia. Vím, že některé země tu mají striktní pohled na to, jak se zbavit fosilních paliv,“ řekl sultán Ahmed al Džábir.

Připomněl také, že Spojené arabské emiráty jsou první pořadatel těchto konferencí, který aktivně apeluje na všechny země, aby do závěrečného textu prosadily slova o všech fosilních palivech.

Vysvětloval tím svá dřívější slova o tom, co podle něj o fosilních palivech říká věda. Ta slova v Dubaji vyvolala poprask, podobně jako vyjádření Darrena Woodse, šéfa americké ropné společnosti Exxon. Ten v Dubaji prohlásil, že klimatický summit klade příliš velký důraz na konec fosilních paliv.

„Vidíme tu hlavně od ropného a plynařského průmyslu spoustu greenwashingu, recyklování starých slibů. A taky tu hodně propagují zachytávání a ukládání uhlíku a další technologie, které primárně slouží k odvádění pozornosti od skutečné potřeby ukončit využívání fosilních paliv,“ komentuje vliv zástupců fosilního průmyslu na letošní klimatickou konferenci OSN Romain Ioualalen z organizace Oil Change International.

Taktiky se mění

Taktika ropných a podobných společností se mění. Už nezpochybňují vědecké závěry, že fosilní paliva jsou hlavní příčinou ničení klimatu.

Po letech popírání problému se teď snaží svůj byznys udržet tvrzeními, že je možné neutralizovat emise skleníkových plynů z fosilních paliv a že to stačí. A v Dubaji také hodně nadbíhají zemím globálního jihu.

Fathel Kaboub, docent ekonomie a prezident Globálního institutu pro udržitelnou prosperitu, říká, že se ropné společnosti snaží rozvojovým zemím vnutit příběh, že ony změnu klimatu nezavinily a mají právo k rozvoji používat fosilní paliva.

„To by nás ale připoutalo k zastaralému, neefektivnímu, drahému a nezdravému energetickému systému. Je to, jako kdyby před sto lety, kdy svět přecházel na automobily, někdo přišel a začal vám tvrdit, že máte investovat do koní a kočárů,“ tvrdí Kaboub.

Zásadně proti tomu, aby závěrečné prohlášení z COP28 obsahovalo zmínku o nutnosti ukončit využívání všech fosilních paliv, jsou i některé země. Podle Romaina Ioualalena třeba Saúdská Arábie, Irák nebo Turecko. Přesto si myslí, že by se tento cíl v nějaké formě mohl poprvé v historii v závěrečném dokumentu objevit.

„Máme historickou příležitost dosáhnout tady v Dubaji dohody o konci éry fosilních paliv. Je to patrné z průběhu vyjednávání. Hlavně z vyjednávání o globální inventuře Pařížské dohody o klimatu. Tento dokument ovlivní politiku ochrany klimatu po celém světě na dlouhá léta,“ zdůrazňuje Ioualalen.

Dodává také, že pokud chce OSN omezit oteplování, bude potřeba dohoda, že využití fosilních paliv začne okamžitě klesat.

„Nechceme vágní sliby směřující k polovině století. A důležitá je i spravedlnost – tato konference samozřejmě nebude požadovat třeba po Malawi, aby se vzdalo fosilních paliv stejně rychle jako Spojené státy. To je zásadní a součástí toho jsou i peníze od bohatých zemí, které by těm chudým umožnily přechod k obnovitelné energii,“ uzavírá Ioualalen.