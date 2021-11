Vědci si nevymýšlejí. Máme skutečně poslední šanci, vítá klimatický summit europoslankyně Gregorová

Přinese probíhající klimatická konference v Glasgow zlom v boji proti klimatické změně? Nebo půjde jen o kosmetické změny maskované velkými slovy? „Tyto summity musí mít svůj význam. Nemáme moc jiných způsobů, jak se domluvit. Omezení emisí k roku 2050 je opravdu klíčové, už teď máme skluz a obrovský problém,“ říká pro Český rozhlas Plus europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). Poslanec Jan Skopeček (ODS) smysl v podobných summitech nevidí. Pro a proti Glasgow 17:21 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Máme tu různé regiony a ekonomická centra, která aktivisty a politiky dohodnuté limity nerespektují. Je to spíš přehlídka cílů, ale jen jedné části světa, která je schopna to tlačit, ovšem ostatní nikoliv,“ je skeptický Skopeček.

Může právě probíhající klimatický summit v Glasgow přinést skutečné řešení klimatické změny? Hosty Pro a proti jsou Markéta Gregorová (Piráti) a Jan Skopeček (ODS).

Europoslankyně ve vysílání Českého rozhlasu Plus připomíná, že klimatická jednání nejsou věcí dobré vůle.

„Pokud bude klimatická krize dál eskalovat, může se dostat mimo kontrolu a ukončit nás. Je sice smutné, že momentálně někdo k jednacímu stolu přijít nechce, ale to neznamená, že ostatní by měli nechat svět shořet. Jsem přesvědčena, že jednou se u toho stolu všichni potkáme.“

Skopeček ale odmítá centrální plánování. „A to je to, co se teď děje v environmentální politice – centrální plánování, které jsme tu měli za komunismu. Víc věřím inovacím, spontánnímu vývoji, technologickému rozvoji a ekonomickému růstu, který účinnějšími technologiemi šetří a nahrazuje fosilní zdroje.“

„Vyčítám dnešní debatě to, že je tu snaha regulovat, direktivně nařídit něco, co se často vymyká fyzikálním zákonům,“ pokračuje občanský demokrat. „Někteří považují ekonomický růst za to, co způsobuje současné problémy. Já v tom naopak vidím cestu, jak problém řešit. Čím lépe se budeme mít, tím lepší technologie budeme mít a tím více se budeme starat o životní prostředí.“

Europoslankyně souhlasí, že inovace a nové technologie jsou naprosto zásadní, ale spontánní vývoj je nepřijatelný.

„To, že někdo ušetří na tom, že ještě neinovoval a může si znečišťovat prostředí, jen znamená, že to zaplatí někdo jiný. Když ale zavedeme správná opatření, bude konečně platit ten, který znečišťuje. Volný trh tak naopak podpoříme,“ odmítá nařčení z „komunismu“ Gregorová.

„Přesunuli jsme do Číny většinu výroby včetně emisí. Když teď budeme víc investovat v Evropě a podporovat místní produkci, tak evropské investice a Green Deal mohou udělat pro lokální výrobu víc než libovolné množství konzervativních pouček. Vědci si nevymýšlí jen proto, aby měli zábavu z nějakého alarmismu. Je realita, že máme poslední šanci,“ věří europoslankyně.

Skopeček: Vadí mi alarmismus

Podle Skopečka je iluzorní představa, že dnes umíme spočítat teplotu v roce 2100.

„Vnímám klimatickou změnu, která tu probíhá. Můžeme se přít o tom, do jaké míry má na ní vliv člověk a do jaké míry jsou to přirozené cykly. Ale vadí mi ideologizovaná debata a alarmismus, který tu poslední roky slyším. Používat slova ‚poslední šance‘ a že shoříme, to nejsem schopen akceptovat.“

Green Deal může Česko podle něj ohrozit. „Máme velmi vysoký podíl průmyslu na HDP. Když si budeme zdražovat energii, což Green Deal přinese, tak si tím budeme podkopávat naši konkurenceschopnost. Chceme zavírat uhelné elektrárny, ale neříkáme, kde elektřinu vezmeme. Debata postrádá jakýkoliv racionalismus a výroky o tom, že shoříme, jen ideologizuje debatu,“ opakuje Skopeček.

„Ideologie vyjadřuje postoj ke světu. Pokud někdo nechce, aby lidstvo svým přičiněním vyhynulo, nebo došlo k obřím krizím či válkám v důsledku klimatické migrace, tak je v pořádku takovou ideologii přiznat. Pokud to bude znamenat prosazení takové legislativy, která nám pomůže tento problém vyřešit,“ obhajuje místo ideologie v otázce klimatické změny Gregorová.

