‚Nechceme, aby cíl 1,5 stupně zemřel.‘ Klimatická konference COP27 pokračuje i po plánovaném konci

Klimatický summit COP27 pokračuje i den po svém plánovaném konci. Členské státy OSN se v Egyptě nedohodly na odškodňování za škody způsobené změnou klimatu, které je klíčové pro rozvojové země. Mezitím se objevují obavy, že se země nedohodnou na dodržení Pařížské klimatické dohody. Šarm aš-Šajch 16:27 19. listopadu 2022

V Paříži se před sedmi lety stanovil cíl nedopustit oteplení Země o víc než jeden a půl stupně Celsia oproti době před průmyslovou revolucí.

„Nechceme, aby tu dnes cíl 1,5 stupně zemřel. To je pro nás zcela nepřijatelné,“ prohlásil šéf klimatické politiky Evropské unie Frans Timmermans. Na to, že by cíl mohl padnout, si stěžovali třeba ministři z Francie nebo Nizozemí.

Timmermans zdůraznil, že chce unie pokročit vpřed a nedělat kroky zpět a zkritizoval neochotu některých partnerů. Pochválil ale konstruktivní přístup Spojených států.

Unie také navrhla vznik speciálního fondu na odškodňování rozvojových zemí zasažených změnou klimatu. Žádá ale, aby pomáhal těm skutečně zranitelným a aby peníze slíbil širší okruh zemí.

Bohaté země, které jsou zodpovědné za většinu emisí skleníkových plynů, se odškodňování za dopady klimatické změny celá desetiletí bránily. Letos v Egyptě ale vyjádřily vůli domluvit se na takzvaných ztrátách a škodách i Spojené státy a Evropský unie.