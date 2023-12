Jen pro fosilní průmysl a země s velkými emisemi. Dohoda z COP28 má i své kritiky, považují se za oběť

Dohoda z klimatické konference OSN v Dubaji poprvé v historii výslovně vyzývá k ukončení éry fosilních paliv. V textu se píše o odchodu od využívání fosilních paliv do roku 2050 se zásadní potřebou rychle jednat už v tomto desetiletí. Závěr summitu v Dubaji byl dramatický. Pořadatelské Spojené arabské emiráty po celonočním jednání přepracovaly původní slabší verzi textu. Tu většina zemí včetně Evropské unie – a tedy i Česka – odmítala. Od zpravodaje z místa Dubaj 14:24 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost púo přijetí dohody na klimatické konferenci COP28 | Foto: Amr Alfiky | Zdroj: Reuters

Rozhodnuto. Prezident konference sultán Ahmed al-Džábir říká, že neslyší žádné námitky, a tak rychle klepe kladívkem a prohlašuje dohodu z Dubaje za schválenou.

Ovšem okamžitě přicházejí námitky malých ostrovů v Tichomoří, že delegáti některých těchto zemí ještě nebyli v sále a že z jejich pohledu potápějících se států je dohoda slabá, nabízí prý mnoho úliteb fosilnímu průmyslu.

Joseph Sikulu ze státu Palau namítá, že vůbec nebyl čas vznést námitky a reagovat na text, který vyšel až nad ránem.

„Pořadatelé to chtěli už prosadit a ukončit. A obětí jsme my, co jsme v první linii dopadů změny klimatu,“ vadí mu.

„Je potřeba oslavit, že dohoda poprvé zmiňuje odchod od fosilních paliv, že zmiňuje potřebu posílit obnovitelné zdroje energie. Ale není transformativní, historická je leda pro fosilní průmysl a země s velkými emisemi,“ stěžuje si Sikulu

Na výsledku to ale už nic nemění, pro Evropskou unii, Spojené státy a další původně nespokojené vlivné hráče je tato verze už uspokojivým kompromisem poté, co Saúdská Arábie a další země zmínku o nutnosti odejít od všech fosilních paliv blokovaly.

Zabránit tomu, aby se do textu zmínka dostala, se snažilo i vedení Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Celý svět poprvé

Pro Evropskou unii dohoda z Dubaje vlastně neznamená nic nového, ta se snaží k tomuto cíli směřovat skrze Zelenou dohodu pro Evropu a další opatření.

Teď na to poprvé politicky přistoupil celý svět.

Skoro 200 zemí ve společném prohlášení uznává, že postup změny klimatu je alarmující, že směřujeme ke katastrofálnímu oteplení skoro o tři stupně Celsia oproti předprůmyslové éře, a proto je nutný odchod od fosilních paliv, a to zrychleně už v tomto desetiletí.

„Vlády jsou smluvní strany Pařížské dohody a rámcové úmluvy. Formálně je to především na nich, jak začlení strategie na snižování emisí do svých vlastních plánů,“ vysvětluje Romana Jungwirth Březovská, klimatická analytička Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), která celou konferenci na místě sledovala.

Historický je podle ní už samotný signál, který dohoda vysílá.

„Je jasné, že svět má směřovat od využívání fosilních paliv. Samozřejmě některým státům to bude trvat déle než jiným, nicméně ten trend by měl být jasný. A nejenom z politického hlediska,“ upozorňuje analytička.

Svět zápasí o naději po rekordně horkém roce. Velký průvodce začínající klimatickou konferencí v Dubaji Číst článek

„Je to signál především pro investory, kteří teď už ví, že mají skutečně investovat především do nízkoemisních technologií a do rozvoje obnovitelných zdrojů energie. A že investice do fosilních paliv už by zkrátka neměly být rentabilní,“ přibližuje Jungwirth Březovská.

Ve světě včetně zemí, které tuto dohodu prosazovaly, je ovšem v plánu ještě tolik těžby ropy, uhlí či plynu a nových projektů, že to podle vědeckých zpráv OSN přibližně dvakrát překračuje hranici emisí, které lidstvo ještě může vypustit, pokud má udržet šanci na zachování relativně stabilního klimatu.