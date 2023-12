Konec fosilních paliv. Česko se na COP28 přidalo k zemím, které navrhly historické prohlášení

Po dlouhém nočním jednání se více než stovce států podařilo prosadit do návrhu závěrečného prohlášení klimatické konference v Dubaji zmínku o odchodu od fosilních paliv. Tuto verzi podporuje mimo jiné Evropská unie včetně České republiky. Hlasovat by se o rezoluci mělo ve středu dopoledne. Od zpravodaje z místa Dubaj 8:23 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klimatičtí aktivisté protestují proti používání fosilních paliv v době klimatického summitu COP28 | Foto: Thaier Al-Sudani | Zdroj: Reuters

Závěrečné prohlášení se zmínkou o odchodu od fosilních paliv by bylo historickým. Taková rezoluce by představovala první celosvětovou politickou dohodu, která by dávala jasný signál k opuštění všech fosilních paliv.

Návrh prohlášení také počítá s tím, že odchod je důležité urychlit už v tomto desetiletí. To je mnohem blíž tomu, co požadovala většina zemí včetně Evropské unie i některých chudších států.

K tomu prohlášení se připojila i kolumbijská ministryně životního prostředí.

„Naše pozice je taková, že chceme ukončit využívání fosilních paliv. To je zásadní pro stabilitu klimatu. A pokud to v tom textu nebude, tak řekneme jen půlku příběhu,“ zdůraznila ministryně María Susana Muhamad González.

„Abychom vyhověli některým zemím, budeme mluvit jen o ztrojnásobení obnovitelných zdrojů, zdvojnásobení energetické účinnosti a o boji s emisemi metanu. Jenže když budeme rozšiřovat těžbu fosilních paliv, nezastavíme oteplení pod hranici 1,5 stupně Celsia. To se musí v textu objevit,“ dodala kolumbijská ministryně.

Dobré ráno, na #Cop28 má noční maraton výsledky:



Po tlaku 100+ zemí vč. nový návrh dohody s akcentem na: "odchod od fosilních paliv" s urychleným jednáním "v tomto zásadním desetiletí".



Postup změny klimatu: "alarmující"@Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/NLPAcJDbhN — Jan Kaliba (@JanKaliba) December 13, 2023

Úlitby ropnému průmyslu

Návrh, který v noci připravila stovka států včetně Česka, obsahuje výslovnou výzvu k odchodu od fosilních paliv. I když zná jazyk OSN i silnější výrazy, v tomto případě je to posun. Původní návrh mluvil pouze o možnosti.

Pokud by noční verze prošla hlasováním, znamenalo by to, že státy nezohlednily například tlak ze strany kartelu zemí OPEC, které vyvážejí ropu. Tato skupina si nepřála, aby se v prohlášení zmínka o odchodu od všech fosilních paliv objevila.

Jak ale upozorňují někteří pozorovatelé, i noční návrh prohlášení obsahuje některé úlitby ropnému a plynárenskému průmyslu v rozporu s vědeckými doporučeními.

Například tím, jak prohlášení akcentuje spoléhání na technologie zachytávání emisí uhlíku nebo jak moc se spoléhá na plyn jako tranzitní palivo při přechodu na nízkoemisní zdroje energie. Nebo jak moc spoléhá na emisní povolenky.

I tak ale návrh rezoluce počítá s tím, že fosilní paliva mají být nahrazena čistými zdroji do roku 2050, aby bylo zachováno relativně stabilní klima.

Text zmiňuje také mimo jiné potřebu zbavovat se rekordně vysokých dotací pro fosilní paliva, rychle řešit úniky metanu nebo ztrojnásobit kapacitu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030.

Chudší státy si ale stěžují, že dokument je velmi slabý, pokud jde o adaptační opatření na změnu klimatu, na financování dekarbonizace i dalších položek.

Dohoda?

Zda se rezoluci podaří v tomto znění podpořit, není jasné. Ve středu ráno začalo plenární zasedání, kde se měl finální dokument schválit. Je potřeba získat podporu všech států, aby summit skončil a dohoda byla potvrzena. A do poslední chvíle není jasné, zda někdo nezvedne ruku proti.

Má-li pořadatel konference, kterými jsou Spojené arabské emiráty, dohodu předjednanou, může summit COP28 skončit už ve středu, to by bylo s jednodenním zpožděním oproti původnímu plánu. Podporu návrhu by ale musely vyjádřit i státy, které se původně snažily zmínku o fosilních palivech blokovat – například Saúdská Arábie nebo Rusko.

Pokud návrh projde, začnou se jeho závěry postupně promítat do národních plánů.

Příští setkání COP29 bude za rok hostit Ázerbájdžán, další ropná a plynárenská země. O rok později budou zástupci států jednat v Brazílii.

O pořadatelství menší klimatické konferenci, která se bude týkat přírodní rozmanitosti a její záchrany, se přihlásila Kolumbie, dojde na ni příští rok.