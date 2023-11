Celosvětová klimatická konference COP 28 proběhne ve vyhroceném čase. Ovlivní ji dění v Pásmu Gazy

COP 28 je akce, na které musíte být připraveni jednat i s nejhorším nepřítelem. Konference každý rok usiluje o nové společné závazky skoro dvou set zemí. Cílem je, aby stejný dokument odsouhlasili všichni členové rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, tedy třeba právě i Rusko a Ukrajina. COP 28 Abu Dhabí 7:54 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klimatická konference COP28 | Foto: Amr Alfiky | Zdroj: Reuters

„Ta animozita bude už od prvního dne, to si nemůžeme nalhávat, že ne. Ale bude opět na moderaci hostitelského státu, tedy Spojených arabských emirátů, jak se tenhle problém vyřeší. Hned tady v úvodu státy otevřou téma, že mají problém s nějakým jiným státem. A ten problém nemusí přímo souviset s klimatem,“ říká účastnice mnoha těchto konferencí a i té nadcházející Romana Jungvwirth Březovská, klimatická analytička Asociace pro mezinárodní otázky.

„Uvidíme, do jaké míry ty státy na sebe reagují. Víme, že pokud některé státy například opravdu odmítají nějaký jiný režim, tak na něj vůbec nereagují. Buď ho ignorují, nebo podporují vznik aliance proti němu,“ dodává před čtvrtečním zahájením konference.

Letos je atmosféra ve světě i přímo v pořadatelském regionu vyhrocená ještě víc kvůli teroru Hamásu v Izraeli a utrpení civilistů při následné izraelské operaci v Pásmu Gazy. Při klimatických jednáních v Dubaji se to nutně projeví, myslí si Michal Broža, ředitel českého centra OSN.

„Kulisy, ve kterých se bude COP odehrávat, jsou docela dramatické. Týkají se toho samotného regionu. Z mého pohledu ta provázanost velkých krizí na summit dolehne. Domnívám se ale, že to spíše dolehne na politickou část vyjednávání než na samotná technická vyjednávání vládních expertů. Tam jsou vazby mezi lidmi dlouhodobě nastaveny a umí spolu jednat a komunikovat, vědí, čeho chtějí dosáhnout. Na politické úrovni je to trošku složitější, protože Gaza nenechává klidným vůbec nikoho,“ odhaduje.

Jungwirth Březovská si také myslí, že téma aktuálních světových konfliktů bude v Dubaji silně přítomné. Ale klimatická vyjednávání mohou podle ní zároveň snižovat napětí mezi některými zeměmi.

„Myslím, že v tomhle případě se hrany budou obrušovat. Očekáváme například, že v úvodní stati státy řeknou, že je špatné, že se děje násilí a odsoudí ho. A zdůrazní, že všechny tyto konflikty odvádí pozornost os klimatické krize, která je vnímána jako existencionální problém,“ předpokládá analytička.

„Tyto konflikty se dotýkají velmi silně Evropy, našeho světa, našeho vnímání a možná proto silná světová dohoda je v tu chvíli ještě akutnější,“ zdůrazňuje před jednáním v Dubaji český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Shoda USA a Číny

Příkladem zmíněného obrušování hran může být společné prohlášení USA a Číny. Země, které mají velmi napjaté vztahy a které ročně dohromady vypustí 40 procent všech světových emisí skleníkových plynů, se před konferencí COP 28 dohodly na společných cílech.

Týkají se třeba omezování emisí metanu nebo ztrojnásobení kapacity obnovitelných zdrojů energie do roku 2030.

„Mezi tím vším, co se děje, je tohle velmi pozitivní krok, který může povzbudit vyjednávání a navýšit ambice všech smluvních stran. V tomhle je to opravdu velmi vítané. Harmonie v mezinárodním systému panovala například, když se sjednávala Pařížská dohoda v roce 2015, kdy právě USA a Čína spolu komunikovaly. Můžeme se možná těšit na něco podobného,“ doufá před odjezdem do Spojených arabských emirátů Romana Junwirth Březovská.