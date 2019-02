PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla pro copyright? Posílení práv tvůrců i přísnější předpisy pro velké firmy

Velké internetové firmy budou zřejmě muset automaticky filtrovat a mazat cizí obsah, a to například filmy nebo hudbu. Večer se na tom předběžně dohodli europoslanci, členské země unie a Evropská komise. Reforma autorských práv ale nakonec nejde tak daleko, jak původní návrh. Od stálého zpravodaje Štrasburk/Brusel 8:29 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Společná pravidla se mají změnit poprvé po téměř dvaceti letech. Za tu dobu se podle Evropské komise změnil způsob, jakým konzumujeme například filmy nebo hudbu. Místo kupování CD a DVD roste obliba online streamování či stahování obsahu.

Komise ale tvrdí, že jsou na tom autoři nespravedlivě biti. Změny by proto měly podle komise dát autorům více práv a přinést jim spravedlivější odměnu.

V reformě ale zůstaly dvě části, které sklízely kritiku části europoslanců, některých zemí, velkých internetových firem i internetových uživatelů.

Zodpovědnost velkých firem

První z nich jsou takzvané automatické filtry. Velké internetové firmy jako například YouTube nebo Instagram budou muset každý nahraný obsah strojově zkontrolovat, aby ověřily, že neobsahuje nějaké autorsky chráněné dílo – třeba píseň.

‚Změní internet, jak ho známe.‘ Nová pravidla pro digitální copyright mají posílit práva tvůrců Číst článek

Pokud by tam takový cizí obsah nelegálně byl, budou ho firmy muset smazat. Jinými slovy firmy jako YouTube ponesou za nahraný obsah odpovědnost. Petici proti této a dalším změnám už na internetu podepsalo téměř pět milionů lidí, kteří se obávají, že půjde o zavedení cenzury.

Automatické filtrování budou muset zavést jen skutečně velké firmy, konkrétně ty s obratem nad 10 milionů eur, tedy v přepočtu více než čtvrt miliardy korun. Ty ostatní se budou podle směrnice muset „co nejvíce snažit“ zajistit k cizímu autorskému obsahu patřičné licence.

Pokud překročí hranici pěti milionů uživatelů, budou muset také prokazovat, že se „co nejvíce snažily“ zamezit dalšímu nahrávání nelegálního obsahu. Co přesně to bude v praxi znamenat, zatím není jasné.

Pozor na sdílení cizího obsahu

V kompromisu zůstaly i sporné platby za sdílení cizího obsahu. Za sdílení cizího autorského díla tak vzniknou poplatky, kterým se na internetu začalo přezdívat „daň z odkazu“. A to kvůli obavě, že by zpoplatněné mohlo být už samotné sdílení odkazu. Nakonec to tak ale nebude.

Tyto poplatky se nebudou vztahovat na soukromé uživatele, zpoplatněné nebudou ani takzvané memy nebo parodie a osvobození jsou také studenti a učitelé používající autorský obsah pro výukové účely.

Změna ale nejspíš zasáhne Google News a podobné služby, které spolu s odkazem - například na článek - sdílejí také jeho úryvek, aby uživatel věděl, na co kliká. Za větší úryvky budou muset nově organizace a firmy vydavatelům novin, zpravodajských serverů a podobně platit.

Dlouhá jednání

Kompromis se dlouho nedařilo europoslancům a členským státům najít. Důvodem byly spory právě kolem automatického filtrování a poplatků za sdílení cizího obsahu. Diplomaté mimo záznam říkají, že čelili obrovskému tlaku lobbistů z protichůdných stran, jak od velkých internetových firem, tak od zástupců autorů a vydavatelských domů.

Dohoda na pravidlech je zatím předběžná, ještě ji musí odhlasovat europoslanci – nejspíše se tak stane v březnu nebo dubnu, a také členské země. Unijní státy pak budou mít dva roky na to, aby změny zanesly do národní legislativy.