Corbyn nemohl spolupracovat s StB ani kdyby chtěl. Šéf naší rezidentury byl britský agent, říká vědec

Do kauzy spolupráce šéfa labouristů Jeremyho Corbyna se Státní bezpečností vstoupilo nové svědectví bývalé důstojníka StB Jána Sarkocyho, který tvrdí, že šéf labouristů spolupracoval vědomě a bral za to peníze. To ale odmítá ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková. Podle ní by totiž měl zcela jinak vedený svazek. Sarkocyho slova odmítá pro server iROZHLAS.cz i bývalý člen Ústavu pro studium totalitních režimů Radek Schovánek. Bratislava / Praha 17:41 16. února 2018

„Kdyby byl Corbyn agent, měl by svazek vedený v jiné kategorii. To jsou svazky řádu čtyři, to znamená, že jejich čísla začínají čtyřkou," řekla Ptáčníková.

Vysvětlila, že vedení agentů mělo svá přesná pravidla, a když se jím někdo stal, byl převeden do jiného typu svazku. Tvrzení bývalého rozvědčíka jsou podle ní v přímém rozporu s archivními materiály.

Ředitelka archivu už ve čtvrtek po prostudování příslušného svazku uvedla, že Corbyn patrně nevěděl, s kým se setkává. Z dokumentů podle jejího vyjádření „nijak nevyplývá, že by věděl, že se stýká s rozvědčíkem".

Podle čtvrtečního vydání britského listu The Sun svazek StB britského politika popisuje jako muže s negativním vztahem „ke Spojeným státům i současné politice konzervativní vlády", kterou v té době vedla Thatcherová. Jeho postoj k východnímu bloku byl podle listu označován za „pozitivní" a hovoří se také o jeho údajné podpoře „sovětské mírové iniciativy".

Sarkocy

Bývalý agent StB Sarkocy tvrdí, že Corbyn v 80. letech vědomě spolupracoval s československou Státní bezpečností (StB) a dostával za to peníze. Řekl to novinářům v pátek. Zároveň potvrdil dřívější informace, že se během svého působení na diplomatickém postu v Londýně s Corbynem opakovaně setkával.

„Byl (Corbyn) naverbován. Dostával za to (za informace) i prachy," uvedl Sarkocy, byť peníze mu prý sám nepředával. Dodal, že Corbyna „přihrál" StB nyní významný poslanec labouristické strany, a že naverbování Corbyna proběhlo „pod ochranou Ruska".

„Všechny informace, které jsme dostávali nejen od něj, ale i od jednoho podpůrného zdroje, aby to bylo verifikovatelné, byly hodnoceny v Moskvě ‚jedničkou'. To, co nemohli dělat Rusové, jsme dělali my," řekl nyní čtyřiašedesátiletý Sarkocy, který žije nedaleko Bratislavy. Corbyn se podle něj například účastnil asi dvakrát ročně recepcí na československé ambasádě.

Obsah získaných informací Sarkocy neupřesnil. S nadsázkou pouze řekl, že věděl, co bude mít tehdejší britská premiérka Margaret Thatcherová k snídani, k obědu a k večeři a jaké šaty bude mít na sobě.

Doplnil, že motivem Corbyna spolupracovat s StB patrně nebyly jen peníze a že se s ním potkal častěji než třikrát, jak to vyplývalo z dosavadních informací.

Naznačil také, že StB se o Corbyna zajímala i s ohledem na jeho kontakty na rodinu jihoafrického bojovníka proti apartheidu a pozdějšího prezidenta Nelsona Mandely.

Na dotaz, zda Corbyn věděl, že mluví nejen s diplomatem, ale zároveň s příslušníkem StB, Sarkocy odpověděl, že v té době nebylo pochyb, že českoslovenští diplomaté pracují pro StB.

Špatná bondovka

Tvrzení je směšnou pomluvou a je naprosto nepravdivé. Uvedl to mluvčí lídra britské opozice. Sarkocyho popis událostí podle něj není věrohodný a má více děr v příběhu „než špatný film o Jamesi Bondovi".

„Jeremy nebyl agent, důvěrný styk, informátor ani spolupracovník československé zpravodajské služby. Tato tvrzení jsou směšnou pomluvou a naprosto nepravdivá," uvedl mluvčí předsedy nejsilnější britské opoziční strany. Odvolal se přitom na vyjádření ředitelky českého Archivu bezpečnostních složek Světlany Ptáčníkové.

„To, jak bývalý československý agent Jan Sarkocy popisuje své setkání s Jeremym, bylo nepravdivé před 30 lety, je to nepravdivé nyní a je to naprosto nedůvěryhodné," uvedl dále Corbynův mluvčí. „Jeho líčení událostí má více děr v příběhu než špatný film o Jamesi Bondovi," dodal.

Schovánek

„Z mých zkušeností a z toho, jak jsem poznal dokumenty Státní bezpečnosti, ta výpověď pravdivá není. Rád bych věděl, jaké důkazy pan Sarkocy předložil pro svoje tvrzení,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Radek Schovánek.

„Žádné takové dokumenty v Archivu bezpečnostních složek nejsou. Navíc, není to tak dávno, co Ústavní soud na Slovensku rozhodl, že výpovědi příslušníků Státní bezpečnosti jsou nevěrohodné. Ve skutečnosti nebyl pan Sarkocy zbaven mlčenlivosti, čili on nemůže podle zákona mluvit o tom, co tam dělal. Pokud to dělal, tak porušil přísahu,“ dodává Schovánek s tím, že Sarkocy nebyl agent, ale kádrový příslušník.

Podle Schovánka by navíc Corbyn v druhé polovině 80. let v Londýně nemohl spolupracovat s StB ani kdyby chtěl. „V té době byl zástupcem rezidenta Vlastimil Ludvík, krycím jménem Pantůček, a to byl špičkový agent britské rozvědky, který informoval britskou stranu o všem, co československá rezidentura dělala. Nepochybně i o kontaktech s panem Jeremy Corbynem,“ popsal.

„Čili pokud by pan Jeremy Corbyn i náhodou vzal nějaké peníze, jako že žádné důkazy v archivu nejsou, tak to bylo nepochybně pod kontrolou britské rozvědky. A v případě, které se staly například v 60. letech v případě Johna Stonehouse nebo Willa Owena a dalších, když se britská rozvědka dozvěděla, že spolupracovali, tak zmizeli z politického života. Pokud by se britská strana dozvěděla, že pan Corbyn spolupracoval v 80. letech s StB, nepochybně by v 90. letech potichu zmizel z politického života a už se tam nikdy neobjevil,“ řekl na závěr.